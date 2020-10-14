Иван Краско назвал причину заражения COVID-19

Известный советский и российский артист Иван Краско заразился коронавирусом. Актер, который еще весной не верил, что заболеет, в эксклюзивном интервью ФАН рассказал, как супруга помогает ему бороться с болезнью, а также о том, почему он не боится COVID-19 и относится к нему с долей здорового любопытства.

Коварный вирус подловил

— Иван Иванович, большинство людей надеется, что всякие беды и болезни обойдут их стороной. Вот и сейчас многие думают, что коронавирус их не затронет. Я знаю, что еще весной и вы считали так. И тут вдруг вирус настигает вас. Как так получилось?

— В театре (Академическом драматическом театре имени В.Ф.Комиссаржевской. — Прим. ФАН) мне дважды провели тестирование. Хоть я никогда и не верил в то, что меня зацепит этот вирус, но вот так получилось. Скорее всего, вирус принес в театр кто-то из коллег, у нас несколько актеров уже переболели. А может, и зрители, сейчас трудно сказать, как эта зараза попала к нам.

Первое тестирование дало положительный результат, а затем и второе подтвердило его. Вот такой контроль показал, что у меня общая положительная реакция на коронавирусную инфекцию. И сразу же после первого теста мне сказали, что надо отправиться на самоизоляцию, домой. А лучше, учитывая мой возраст, лечь в больницу.

— Какие ощущения вы испытали в тот момент, когда узнали, что этот грозный вирус, о котором сейчас все говорят, проник и в ваш организм?

— Я удивился, потому что никаких особенных изменений ни в состоянии организма, ни в самочувствии не было. Так как-то все само собой — была, конечно, некая слабость, но я не придал ей значения, ведь я перенапрягся.

Дело в том, что после полугодового карантинного перерыва — даже скорее творческого голодания — я сразу сыграл два спектакля подряд — 3 и 5 октября. Это потребовало от меня много энергии. И он подловил меня, я так считаю, этот проклятый, коварный вирус. Он, наверное, так и действует: у кого диабет, у кого с легкими проблемы, а кто, и как я, перегрузился работой, переутомился, немного ослаб. Вот он, улучив момент — да, уж очень хитрый, коварный вирус — настиг и меня.

— А в вашем близком окружении этот коварный вирус не заразил никого?

— Да нет, вроде бы, все здоровы, хотя вот моя жена Наталья (Вяль, третья жена актера. — прим.ФАН) ждет результаты тестирования, они еще пока не готовы. Сегодня вот проверили моего Феденьку, младшего сына, потому что он несовершеннолетний, тоже ждем результатов тестирования.

Организм со своей хитростью

— Вы говорите, что за полугодовое творческое голодание наконец-то дорвались до сцены…

— Конечно, это нормальное явление, потому что когда вот так полгода ждешь, волнуешься, переживаешь… К тому же, тебя зритель встречает совсем по-другому, не так, как полгода назад, когда все было иначе. Вот и спектакль о Сократе (спектакль «Тише, афиняне!» в котором Иван Краско играет главную роль — греческого философа Сократа. — Прим. ФАН) прошел под каким-то таким особым напряжением и волнением.

Знаете, было просто поразительно. И зрители как-то совершенно по-другому воспринимают все происходящее на сцене. Обострились некоторые моменты. Вот взять монолог Сократа, в котором он говорит своим недругам на народном собрании: «Если вы полагаете, что, умерщвляя людей, заставите их не порицать вас за то, что вы живете неправильно, то вы глубоко заблуждаетесь. И вообще, [надо] не затыкать рот другим, а постараться самим быть чуточку лучше».

Это вызвало какой-то такой мощный… просто, будучи на сцене, я почувствовал такой ток, такую энергетику из зала! Просто те проблемы, которые были в 399 году до нашей эры в Греции, когда сок цикуты (ядовитое растение. — Прим.ФАН) Сократ принял по решению суда, дожили и до наших дней.

— В вашей карьере уже были подобные длительные перерывы в творческой деятельности? Или это первый раз, когда вас так надолго разлучили со сценой?

— Нет, такого ни разу не было. Такого не было у меня никогда! Бывают между выступлениями паузы, но при этом репетиции-то идут. На сцену все равно выходишь. А тут раз — и закрыли почти на полгода. Сидишь на даче — и все, никакой тебе сцены, никаких репетиций, я уже не говорю о зрителях. К тому же, тебе каждый раз советуют не высовываться дальше забора своей дачи.

— А когда сняли все ограничения, на сцену выходили с иным чувством?

— Нет, нет, нет! Те же чувства, те же эмоции, что были и до карантина. Вообще, организм со своей хитростью — он всегда бережет себя. Он знает, когда потратить энергию, а когда поберечь ее. Например, с утра. В одной из театральных комедий есть такая сцена, когда героиня говорила: «А страсть я вечером дам». И вот организм — он сам как-то регулирует расход энергии, это любопытно. Я так думаю, что это надо прожить столько лет в профессии, чтобы появилось это чувство, это ощущение.

— Иван Иванович, а все же, почему вы отказались от госпитализации, которую вам предлагали врачи, получив положительные результаты тестирования на коронавирус? Ведь вы же находитесь в той самой группе риска. Неужели не было страха перед болезнью?

— Вы знаете, нет, не было. Во-первых, у меня здесь, дома, комфорт и уход. Моя жена Наталья старается все время покормить меня чем-то разнообразным. Я ей говорю: «Ты мне не дашь ощутить потерю вкуса! Не лишаешь ли ты меня своей заботой всех прелестей этой болезни?» Это, конечно, шутка. Да и сыновья — Федя с Ваней — как-то внимательно за мной присматривают. Да и потом, понимаете, четыре с половиной тысячи рублей в день отдавать за отдельную палату в больнице — это пока что не в моих силах и возможностях.

— Да, такой творческий простой у многих пробил существенную брешь в личных финансах...

— Да, конечно. Даже этих — хотел сказать неприличное слово — телешоу — и тех нет. Но ничего, я воспринимаю это как очередное испытание. Знаете, это как гениальный Станиславский писал в своей «Азбуке по обучению театральному делу»: «Предлагаемые обстоятельства бывают для роли, а бывают и для исполнителя». Поэтому любопытно и это пережить.