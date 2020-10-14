Отец Владимир Вигилянский: Покров — метафора, говорящая нам о надежде

Православный праздник Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии отмечается 14 октября. Он учит тому главному, что есть в православной вере. А это — Вера, Надежда, Любовь и мать их София.

Такой же метафоризм в празднике Покров. Мы находимся под покровом Матери Божьей. И то, что юродивому Андрею привиделось, как Матерь Божья держит Покров над людьми — метафора нашей надежды, что когда вся земная жизнь, весь мир настроен против тебя, и нет абсолютно никакой надежды на людской разум, мы всегда должны знать, что есть Покров Божьей Матери, который защитит тебя. Этот образ разъясняет нам смысл праздника.

То нестроение мирской жизни, которое мы наблюдаем ежедневно, является следствием того, что мир, человечество и люди не живут по законам любви, понимания, добра. Все войны — следствие того, что истощилась любовь.

Когда уже нет никакой надежды на человеческое благоразумие, всегда остается надежда на то, что есть на небе, где Матерь Божья ходатайствует перед Богом. И этой надеждой мы живем.

Господь нам очень часто напоминает о том, что единственный источник милосердия, прощения и любви — это Христос. А земные страсти и проблемы, в том числе — так называемые несправедливости, это только следствие того, что люди отходят от Бога. Я, как священник, должен это констатировать. И чем дальше мы живем, тем больше мы наблюдаем это истощение любви.

Действительно, очень многие люди видят в этом предзнаменование Последних Времен. Мы видим, как на самом высоком уровне действует ложь, которая возводится в главный закон этой жизни: «Если не обманешь, если не оклевещешь — человека, сообщество, народ, целую страну, то ничего у тебя не получится». Мы видим, какая ложь и клевета идут со всех сторон.

Поэтому я поражаюсь тем, что президенты и премьер-министры совершенно сознательно лгут. Это просто уму непостижимо! Отсюда — все последствия.

Но ложь — это только одна причина, а вторая — это гордость. Горделивый человек смешон, — тот человек, который считает, что он самый главный. То, что он думает и говорит — и есть истина в последней инстанции. Вот так же гордятся и целые политические системы.

Достаточно вспомнить фашистскую Германию — они объявили себя страной и нацией, которая выше других. А разве сейчас нет таких наций, таких стран, которые говорят, что именно они являются источником истины в последней инстанции, и все должны поклоняться этой нации, этой стране? На этом основании они совершают агрессию в отношении других народов, других государств. Это — вторая вещь, которая съедает нашу жизнь.

И последствия этих двух печей, которые уничтожают людей, это — зависть. Так же, как она живет среди людей, живет она и среди целых сообществ, когда одна социальная группа завидует другой, и ведет себя соответственно.

Если мы вспомним все добродетели, о которых говорит Евангелие, как оно говорит обо всех тех страстях и смертельных грехах, то мы можем это распространить на целое человеческое сообщество. И сразу становится абсолютно ясно и видно, что творится в нашем мире.

И поэтому принцип у нас — делай, что должно делать, сообразуясь добродетелями, избегая греха, и тогда мир может измениться. На своем месте ты сначала добейся того, чего ты хочешь, чтобы происходило в мире и в сообществе. Именно на своем месте! В семье, среди твоей корпорации, в подъезде, где ты живешь — делай это, и тогда весь мир может измениться.