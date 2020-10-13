Норкин «затмил» Вована и Лексуса рассказом о советском пранке

Москва, 13 октября. Известный российский телеведущий Андрей Норкин в эфире программы «Место встречи» привел публику в восторг рассказом о советском пранке в исполнении композитора Никиты Богословского. Телеведущий уверен, что его розыгрыши были гораздо жестче и креативнее, чем у современных популярных пранкеров Вована и Лексуса.

В эфире Норкин поднял тему современных пранков и советских розыгрышей, вспомнив истории, связанные с композитором Никитой Богословским. Телеведущий отметил, что звезда советского времени также использовал в шутках различную технику, а его «подколы» часто были даже злыми.

«Известна такая история: был у нас в стране писатель, драматург Виталий Губарев. Он специализировался на Павлике Морозове — стихи про него писал, рассказы, книги… Но запомнился, как ни странно, «Королевством кривых зеркал» — была такая сказка, если помните», — начал Норкин.

Однажды Губарев, по словам телеведущего, предложил композитору отпраздновать Новый год у него, что последнему не понравилось из-за натянутых отношений между ними. Богословский ради удачного пранка обратился к самому великому диктору Юрию Левитану с просьбой записать два текста, представив их правительственными сообщениями о награждении деятелей культуры.

«Фразы звучали так: «В области драматургии присудить Губареву Виталию Георгиевичу за пьесу «Павлик Морозов» Сталинскую премию третьей степени» и «В области драматургии присудить Губареву Виталию Георгиевичу за пьесу «Павлик Морозов» ничего». Хотя, безусловно, вместо «ничего» там было нецензурное слово», — рассказал Норкин.

Эти фразы прозвучали на застолье с разницей в несколько часов, после чего Губарев обиделся и больше на праздники не напрашивался.

Современные же российские пранкеры Вован и Лексус специализируются не на мире культуры и шоу-бизнеса, а на политических розыгрышах. Недавно они раскрыли подробности телефонного пранка датских парламентариев, которым они представились экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской и ее советником Франком Вечоркой.