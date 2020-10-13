Эксперт рассказал, как РФ научила Молдавию и Грузию делать хорошее вино

Санкт-Петербург, 13 октября. Россия научила Молдавию и Грузию делать хорошее вино, теперь оно получает призы на конкурсах. Об этом заявил директор школы сомелье «Доля Ангела» Эркин Тузмухамедов на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот», передает корреспондент ФАН.

В ходе дискуссии на тему «Товары для России. Почему иностранцы экономят на качестве?» эксперт сравнил вина, производимые в странах ближайшего зарубежья. Тузмухамедов на первое место поставил вино Молдавии, затем Грузии и далее других бывших республик СССР.

При этом заслуга улучшения качества молдавских и грузинских вин, по мнению эксперта, всецело лежит на Российской Федерации и лично на Геннадии Онищенко, возглавлявшем Роспотребнадзор с 1996 года по 2013 год.

«Наша страна и конкретно Геннадий Онищенко повлияли на качество вин Молдавии и Грузии. Со времен СССР 80% вина, произведенного в Грузии и Молдавии, шло в Россию. Один из грузинских чиновников сказал, что в России выпьют любое дерьмо, это оскорбило, и в 2007 году был введен запрет на ввоз вин из Грузии и Молдовы. Посчитали, и оказалось, что они поставляют вина в РФ больше, чем возможности виноградников в этих странах. После того, как наш рынок был закрыт для виноделов, они взялись за улучшение качества своего вина. Сейчас их вино хорошего качества, они получают призы на международных конкурсах», — рассказал Тузмухамедов.

По словам эксперта, воспитательные меры Онищенко оказали определяющее воздействие на виноделов.

«Объем производства вин в Грузии и Молдове сократился радикально, и кардинально улучшилось качество их вин», — отметил сомелье.

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