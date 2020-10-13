Эксперт рассказал, почему импортное пиво в России хуже, чем на Западе

Санкт-Петербург, 13 октября. Пиво одной и той же марки может отличаться по качеству в России и европейских странах, заявил исполнительный директор «Объединения участников пиво-безалкогольного рынка» Камаль Лебедев в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот».

«Конечно, они продают не аутентичный напиток. Например, «Старопрамен». Но говорить, что нас обманывают, я не могу. Пиво делают из солода, хмеля, воды и совесть пивовара туда добавляют. Как в любой продовольственной группе есть оптимизация. Есть высокоплотное пивоварение, где содержание алкоголя составляет не 4–5%, а 18%. Потом с добавление воды и углекислого газа его разбавляют. Или вместо солода, который очень дорогой, добавляют сахар. Этим пользуются для снижения себестоимости», — рассказал Камаль Лебедев.

По словам эксперта, на сегодняшний день в России примерно 1500 производителей пива, 30 из которых это транснациональные корпорации. Примерно 100 заводов средних производителей, а остальные — это небольшие пивоварни, которые занимают всего 3% рынка.

«Указанные 100 наших производителей оптимизацией, как правило, не пользуются, у них нет соответствующего оборудования и их совесть пивовара не позволяет им это делать, потому что за каждым таким заводом стоит владелец, который дорожит своей репутацией. У транснациональных корпораций другие приоритеты: их интересует доля рынка, маржа, и оптимизация производства пива у них является реакцией на рыночную ситуацию», — добавил Лебедев.

Тут, по его словам, важен выбор самого потребителя, его желание понять для себя, что он покупает.

«В потребительских товарах основную роль играет бренд, то что думает потребитель о товаре, и крупнейшие производители действуют по меркам потребительского рынка. Покупатель должен понимать, что это лицензионная продукция, он должен научиться выбирать качественное пиво. Спасение утопающих, дело рук самих утопающих», — добавил пивовар.

Основной причиной того, что транснациональные корпорации так свободно обращаются с качеством пива, при желании оптимизируя его качество, по словам Лебедева, является их конкурентное преимущество, полученное в 1990-е годы, когда они пришли на зачищенную от местных конкурентов территорию.

«Когда после развала Советского Союза иностранный капитал пришел на российский рынок, он занял до 95% рынка производства пива. Сейчас наши производители подвинули их до 60%. То есть процесс импортозамещения идет, но ускорить его не возможно по объективным причинам. Проблема в том, что наши регуляторы придумывают много препон для продвижения пива и алкоголя. И российскому производителю, который не такой крупный как его иностранные конкуренты, ему тяжелее реагировать на регуляторные новшества», — отметил эксперт.

Среди подобных инициатив регулятора он назвал идею маркировать алкогольсодержащую продукцию. По его словам, система ЕГАС, внедрение которой отняло много времени и средств у производителей и дистрибьютеров алкогольной продукции, вполне решала задачу обеспечения контроля государства за оборотом алкоголя в стране.

Введение маркировки, которая по сути будет дублировать ЕГАИС, по мнению Лебедева, опять ляжет тяжелым бременем на отечественных производителей, тогда как транснациональные корпорации в своем бюджете такие затраты просто не почувствуют, очередной раз оптимизировав состав своего пива.