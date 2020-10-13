Экс-министр Украины торжественно сжег книгу жалоб перед камерой

Киев, 13 октября. Украинский экс-министр, бизнесмен Дмитрий Дубилет на камеру сжег книгу жалоб клиентов своего фитнес-клуба. Кадры он опубликовал в Instagram.

«В честь того, что Кабмин на днях окончательно отменил книги жалоб, мы торжественно спалили свою книгу», — объяснил Дубилет.

Бизнесмен назвал книги жалоб рудиментами в цифровую эпоху. Экс-министр призвал всех бизнесменов последовать его примеру и тоже торжественно избавиться от устаревших книг для жалоб.

Министерство экономики Украины приняло решение отказаться от бумажной книги жалоб. В ведомстве подсчитали, что на обслуживание этих книг тратится около 44 млн гривен в год (120 млн рублей). Теперь граждане могут оставлять жалобы онлайн, через соцсети и электронную почту.

Ранее стало известно, что всенародный опрос украинцев, анонсированный президентом страны Владимиром Зеленским, может включать вопросы об отношении к легализации каннабиса. Изначально в опрос планировалось включить вопросы о статусе Крыма и Донбасса. Однако позже было принято решение сделать акцент на молодежи и включить другие вопросы.