Валлетта, 13 октября. Контейнеры с 23 лодками, которые направлялись в Ливию, задержали в порту Мальты, сообщает издание Lovin Malta.

Таможенное ведомство страны заподозрило, что лодки могли использовать для транспортировки нелегальных мигрантов. Фотографии задержанных суден опубликовали на официальном сайте госоргана.

Напомним, Мальта сотрудничала с Береговой охраной нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС). О преступной сделке рассказал бывший чиновник Невилл Гафа. Островное государство сообщало «властям» Триполи координаты лодок с беженцами, которые перехватывали боевики и отправляли в Ливию.

О преступлениях Береговой охраны неоднократно упоминалось в докладах СБ ООН. Мигрантов удерживают в лагерях, где подвергают пыткам. Кроме того, международная организация получала сообщения о том, что боевики торгуют беженцами, а женщин принуждают заниматься проституцией.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что низкий уровень жизни в Ливии вынуждает покидать страну и ее граждан. Коррумпированное триполитанское «правительство», которое состоит из террористов, не обеспечивает жителей даже водоснабжением и энергией.