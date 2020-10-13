Собчак отреагировала на слухи о своем «заражении» коронавирусом

Москва, 13 октября. Телеведущая Ксения Собчак отреагировала на сообщения о том, что у нее якобы выявили коронавирус. Видимо, нехватка новостей, с иронией написала она в своем Telegram-канале «Кровавая барыня».

«О,чую дефицит новостей на канале. Может все-таки вернемся к «сенсациям» что я беременна?))))) Дебилы, <нецензурное слово> как говорил классик (имеет в виду главу МИД РФ Сергея Лаврова)», — развеселилась Собчак.

Тут же журналистка процитировала строчку из песни Земфиры «Спид».

«А у меня СПИД, и значит мы умрем», — добавила она, видимо, решив подкинуть новых «инфоповодов».

Слухи о том, что у Ксении выявили COVID-19, появились в Telegram-канале Mash. Положительный тест, по данным журналистов, она якобы получила 11 октября и после этого отменила все встречи.