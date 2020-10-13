Лавров прокомментировал возможность прекращения диалога РФ и ЕС

Москва, 13 октября. Москва будет вынуждена прекратить диалог с Брюсселем, если западные страны не понимают необходимости взаимного уважения при переговорах. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе онлайн-презентации доклада в международном дискуссионном клубе «Валдай».

«Те люди, которые отвечают за внешнюю политику на Западе и не понимают необходимости взаимоуважительного разговора, — наверное, мы должны просто на какое-то время перестать с ними общаться. Тем более что Урсула фон дер Ляйен заявляет, что с нынешней российской властью геополитического партнерства не получается», — сказал министр.

Лавров подчеркнул, что в данной ситуации все зависит от желания Евросоюза, а если оно отсутствует, то «так тому и быть». В частности, дипломат посчитал поведение ЕС неприемлемым в ситуации с блогером Алексеем Навальным.

В данный момент в Евросоюзе активно обсуждают вероятные антироссийские санкции по делу Навального. Накануне этот вопрос был поднят на заседании Совета ЕС.