Муж Пинк шокировал фанатов уроками стрельбы для своих детей

Калифорния, 13 октября. Поклонников шокировало занятие, которое придумал для своих детей Кэри Харт, муж американской певицы Пинк. На фотографиях, опубликованных в Instagram-аккаунте, видно, как Харт учит сына и дочь стрелять из ружья и пистолета.

Новый пост поверг фанатов певицы в ужас.

«Как весело стрелять поутру с моими детьми. Уиллоу по-настоящему хорошо управляется и с ружьем, и с пистолетом. Да и Джеймс обожает стрелять! И то, как он это делает, наполняет мое сердце гордостью», — написал супруг знаменитости.

По словам мужчины, он не скрывает своей гордости за детей, а также удовольствия от процесса. Харт считает, что дети должны при необходимости уметь управляться с огнестрельным оружием.

«Для меня нет более сладостного звука, чем звон пули, вылетающей из ружья в руках моих детей, и попадающей в металлическую мишень, расположенную в 30 ярдах», — добавил он.

На фото запечатлены девятилетняя Уиллоу и Джеймс, которому всего четыре года.

Поклонники знаменитости не разделили восторга «звездного» папы. Некоторые из них пришли в ужас и не стали сдерживать эмоций, написав, что нельзя давать детям в руки оружие, тем более в таком возрасте.

Однако многие фолловеры поддержали такое совместное времяпрепровождение и даже поделились своими историями о том, как в детстве их тоже учили стрелять родители.

«Пару недель назад я поделился фотографией, на которой мои дети тоже стреляют. Я подчеркиваю, что оружие — это не игрушки. Нужно быть демократичным и получать удовольствие от обучения наших детей», — написала instagladys.

Новый пост уже набрал больше 46 тысяч лайков и сотни комментариев.

Ранее певица Пинк в социальных сетях опубликовала видео, на кадрах которого предстала с обновленной стрижкой.