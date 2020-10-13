Кабмин Украины продлил карантин в стране до 31 декабря

Киев, 13 октября. Кабинет министров Украины решил продлить действие карантинных ограничений в связи с пандемией коронавируса в стране до 31 декабря 2020 года. Об этом сообщил на заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль, передает телеканал «112 Украина».

«Правительство сегодня продлит действие адаптивного карантина до конца года», — отметил Шмыгаль.

Он подчеркнул, что считает подобные меры самым действенным механизмом в борьбе с коронавирусом. Главными ограничениями карантинного режима стали запрет массовых мероприятий количеством более 50 человек, ограничения по зрителям на спортивных мероприятиях, а также закрытие всех заведений общественного питания после 22.00.

Кроме того, высшим учебным заведениям на территории страны настоятельно рекомендовано перейти на дистанционную форму обучения с 15 октября по 15 ноября. Школам же посоветовали перенести осенние каникулы на период с 15 по 30 октября, а после этого также перейти на дистанционное обучение.

Ранее глава комитета Госдумы по охране здоровья, депутат Дмитрий Морозов назвал три условия, при которых Россия избежит карантина. По мнению депутата, это ношение маски, соблюдение социальной дистанции, мытье рук и регулярная дезинфекция поверхностей тела с помощью антисептика.

Кроме того, президент Российской академии наук Александр Сергеев заявил, что скоро у России появится уже несколько видов вакцин против коронавируса нового типа. Благодаря им можно будет прививать самые разные группы населения, и именно это станет фактором, способным остановить пандемию не только в России, но и по всему миру.