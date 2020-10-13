В Госдуме объяснили, что заставит ЕС изменить отношение к России

Депутат Госдумы Антон Морозов считает, что если Европейский союз, как надгосударственное объединение, будет дальше проводить антироссийскую политику, то Москве придется отказаться от взаимодействия с ним, выстраивая свои отношения с европейскими государствами напрямую. В таком случае Брюсселю придется сменить риторику отношений с РФ с враждебной на нейтральную или дружескую. Подробнее — в материале ФАН.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия может прекратить общение с Евросоюзом, если там не понимают необходимости взаимоуважительного диалога с Москвой.

«У нас всегда было чувство собственного достоинства, и если люди, которые отвечают за внешнюю политику на Западе и не понимают необходимости взаимоуважительного разговора, то, наверное, мы должны на какое-то время перестать с ними общаться», — сказал Лавров.

В подтверждение тому глава МИД РФ отметил, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не может выстраивать геополитическое партнерство с нынешней российской властью.

Как утверждает член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов, ЕС часто мешает нормальному развитию отношений России с европейскими странами. Парламентские контакты показывают, что на двусторонней основе многие отдельные государства Евросоюза намерены развивать взаимовыгодное сотрудничество как в экономической, так и в политической сфере.

«При этом определенная брюссельская бюрократия диктует странам условия, которые они вынуждены принимать. Это вызывает раздражение у членов ЕС. В итоге сдерживается развитие двустороннего конструктивного диалога между нашими странами. Если Евросоюз, как надгосударственное объединение, будет дальше проводить антироссийскую политику, то нам придется отказаться от взаимодействия с ним, выстраивая отношения с европейскими государствами напрямую», — предупредил Морозов.

Собеседник Федерального агентства новостей не исключил, что ЕС пострадает от прекращения общения с Российской Федерацией. В связи с этим объединение будет вынуждено искать выход, чтобы наладить отношения с Москвой.

«Видимо, им придется пересмотреть свои подходы и сменить риторику с враждебной на нейтральную или дружескую», — добавил депутат.

Ранее Европейский союз на год продлил свои санкции против физических и юридических лиц, якобы ответственных за применение или производство химического оружия. Эти санкции распространяются и на четырех россиян по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.