Малышева объяснила, почему гуляла без маски по Москве

Москва, 13 октября. Популярный теледоктор Елена Малышева поразила россиян видео своей прогулки по ГУМу и Красной площади без маски. Особенное возмущение у ее подписчиков в Instagram вызвало то, что компанию Малышевой составила ее 87-летняя мать, страдающая пороком сердца и легочной гипертензией.

«Гуляйте с родителями, как когда-то они гуляли с нами», — написала в описании к видео Малышева.

На кадрах записи можно видеть, что мать ведущей сидит в инвалидной коляске. Ранее сама теледоктор сообщала, что ее родительница перенесла коронавирус. Однако фолловерам стало совершенно непонятно, зачем пожилого человека снова подвергать такому риску.

«А в ГУМе почему без маски? И вы, и мама? Опять двойные стандарты? Почему вы подаете пример неуважения к людям?», «Прекрасные мама и дочь! Но маски обязательны. У нас вот строго, и это правильно», «А почему мама без маски, ведь повторное заражение возможно?», «А как же возраст 65+? И без масок? В театре всех вылавливают, кому 65+», — написали пользователи в многочисленных комментариях.

Малышева в ответ объяснила, что маски на улице носить не нужно, а ее маме с легочной гипертензией эти средства защиты вообще противопоказаны.

«Моя мама переболела коронавирусом, она не представляет угрозы для других, ей не страшны больные, у нее легочная гипертензия. Маска ее просто убьет», — подчеркнула она.

Ведущая добавила, что в мире пока не было зафиксировано случаев повторного заражения коронавирусом.