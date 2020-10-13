Визажист рассказала о гигантских очередях за российской косметикой в Париже

Санкт-Петербург, 13 октября. Гигантские очереди выстраиваются за российской косметикой в Париже. Об этом рассказала известный визажист, автор курса «Спящая красавица», врач Полина Мечковская на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот», передает корреспондент ФАН.

Мечковская в ходе дискуссии на тему «Товары для России. Почему иностранцы экономят на качестве?» сообщила о прорыве российской продукции на иностранном рынке.

«В нашей стране есть потрясающий бренд, который захватил 23 страны, он называется Natura Siberica. Когда я была в марте этого года в Париже, я видела на Елисейских полях огромные очереди за нашей косметикой. Я считаю, что это наша победа. Это круто», — заявила визажист.

По словам Мечковской, «драки, конечно, не было, это в Париже не принято, считается дурным тоном». Но люди ждали в очереди, чтобы приобрести российский продукт.

Эксперт также рассказала об успехе в сфере декоративной косметики.

«У нас есть большой прорыв. Его сделал бренд Vivienne Sabo. Они создали тушь Cabaret, которую можно приобрести в районе 200 рублей. Это действительно супертушь. Vivienne Sabo победили Maybelline — бренд, который первым в мире придумал тушь в тюбике», — сообщила визажист.

Специалист считает, что российские производители обошли американские за счет качества.

«Наша тушь меньше осыпается, меньше отпечатывается на веках, не раздражает глаза, она прекрасно носится», — рассказала Мечковская.

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