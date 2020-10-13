СМИ сообщают, что Собчак заразилась коронавирусом

Москва, 13 октября. Журналист и ведущая Ксения Собчак якобы заразилась коронавирусом, об этом сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на медиков.

По данным СМИ, Собчак сдала ПЦР-анализ на коронавирус 11 октября. Тест показал положительный результат. Однако медикам не удалось связаться с ведущей, сообщает Telegram-канал.

Ранее Собчак сравнила эпидемию коронавируса с карьерой Валерия Леонтьева. В своем Instagram она объяснила, в чем заключается неочевидное сходство. Она возмутилась, что россияне начали относиться к вирусу слишком бесстрашно.