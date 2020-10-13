Михаил Хазин: Для устойчивого экономического роста надо порвать с долларом

С начала года доллар подешевел к евро почти на 10%, к иене — на 3–4%. Это очень необычное поведение валютного рынка в условиях кризиса. Доллар играет две функции в мире. Одна — это национальная валюта США, другая — это основа мировой финансовой системы.

Два этих функционала начали друг другу противоречить где-то в начале 2000-х, и одним из первых, кто эту тему начал затрагивать публично, был тогдашний главный экономист инвестбанка Morgan Stanley Стивен Роуч.

Человек он очень грамотный. И он этой темы касался крайне аккуратно. Более того, мои знакомые обсуждали с ним этот вопрос на международных конференциях. И он тогда говорил, что да, конечно, тема о разрушении мировой долларовой системы становится все более и более актуальной.

Книжка наша — «Закат империи доллар и конец «Pax Americana» в соавторстве с Андреем Кобяковым — вышла в 2003 году. В ней мы как раз и объясняли, что модель поддержания мировой экономики через эмиссию доллара будет постепенно заканчиваться. Закончилась она как раз к 2008 году.

Дальше начинается постепенный, очень медленный распад мировой долларовой системы. Причем, как это обычно и бывает, на первом этапе он происходил путем разрушения внутренних демпферов. Внешне казалось, что все нормально — но внутри возникало все больше и больше проблем.

И сегодня мы, наконец, подошли к ситуации, когда этот распад может произойти быстро. Один из типовых демпферов на фоне ухудшения экономической ситуации в мире — доллар — всегда рос, но даже не потому, что это самый ликвидный актив.

Но сегодня ситуация стала меняться, потому что для всех уже понятно, что мы подошли к ситуации, когда возможно разрушение долларовых финансовых институтов, банков — в первую очередь. И проблемы здесь не в долларе, как таковом, а в разрушении финансовой инфраструктуры.

Вот это и нужно понимать — речь идет не о ликвидации доллара или о падении доллара, речь идет о том, что из-за того, что возникла угроза института, типовые реакции начинают меняться. В частности, например, все понимают, что к выборам вероятность кризиса резко выросла, а доллар при этом не растет. Я думаю, что он все равно вырастет, но процессы эти идут крайне сложно.

Доллар пока никуда не закатывается. Нужно ли беспокоиться? Рядовому обывателю лучше вообще ни о чем не думать. Любое действие обывателя с рублем или долларом идет ему во вред. Экономика рухнуть не может — она может ослабиться, может усилиться, но рухнуть она не может. Потому что экономика — это вся жизнедеятельность человека. Если экономика рухнет, то человек что, прекратит жизнедеятельность? Все накроются белой простыней и поползут по направлению к кладбищу?

Главный совет обывателю: определите, какие вы хотите решить для себя задачи. Кому-то нужна квартира, кому-то машина, кто-то хочет ребенка в институт устроить — решайте свои локальные задачи. А если вы будете читать разные страшные сообщения в СМИ, то это до добра не доведет.

И не поддавайтесь на провокации и не следите за каждым заявлением макроэкономистов. Потому что они — макроэкономисты — не имеют никакого отношения к реальной жизни.

Официально заявляю, как экономист: пока у нас сидят представители МВФ и рулят нашими финансами, ничего хорошего у нас в экономике не будет. Но пока есть мировая долларовая система, есть МВФ — куда денешься?

Мир изменится. Не из-за доллара, а из-за экономического кризиса. Доллар – инструмент, сам по себе он не при чем. Мы сейчас вышли в ситуацию, в которой циклическая конструкция разрушена. Если начать вести правильную экономическую политику, то можно за два-три года выйти на устойчивый экономический рост. Но для этого надо порвать с долларовой системой.