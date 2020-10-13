Вдова Караченцова ответила на споры о своей прибавке к пенсии

Москва, 13 октября. Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина отреагировала на споры о своей прибавке к пенсии, передает «Пятый канал».

Ранее блогер Лена Миро заявила, что прибавка в 30 тысяч рублей к пенсии Поргиной — незаслуженная. Художник Никас Сафронов, наоборот, поддержал жену Караченцова и предложил повысить ей пенсионные выплаты до 150 тысяч рублей.

Поргина же ответила, что не следит за спорами и считает прибавку вполне заслуженной.

«Это надо было ей не обсуждать мою кандидатуру, а обращаться, конечно, в министерство культуры. Я не очень это все читаю, объясню, почему: 14 лет я несла своего мужа на руках. Я отказалась от своей профессии, у меня не было своей жизни. У меня было расписание только одно — чтобы жил мой любимый человек. А писали хрен знает что — что я идиотка, дура, что я его таскаю по театрам», — заявила актриса.

Она подчеркнула, что прибавку получила не только она, а все народные и заслуженные артисты. Людмила Поргина выразила благодарность за поддержку Никасу Сафронову.

«Никасу низкий поклон, мне приятно, что кто-то может поддержать, а не осудить меня», — сказала актриса.

Ранее Поргина рассказала, на что бы потратила пенсию в 150 тысяч рублей. Женщина отправилась бы отдыхать в Турцию или купила бы дешевый билет до Парижа.