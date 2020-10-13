Педагог-психолог из Севастополя рассказал о проблемах детей и родителей

Педагог из Севастополя Евгений Сазонов стал лауреатом Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди педагогов-психологов из 64 регионов Российской Федерации. Сегодня он работает в средней общеобразовательной школе №41 в Севастополе.

В комментарии ФАН Евгений Сазонов рассказал, как проходил конкурс, о профессиональных качествах педагога-психолога, а также дал несколько советов родителям, которые хотят иметь доверительные отношения с детьми.

Победа через трудности

«Этот конкурс проходит ежегодно. В нем участвуют специалисты разных сфер, из которых определяется лучший педагог истории, математики и так далее. Я участвовал в первый раз, причем в этом году конкурс проводили онлайн из-за ситуации с коронавирусом. Было немного трудно, потому что возникли различные технические сложности. У нас были выходы в онлайн, опросы, интервью и так далее. Все конкурсы, которые предполагали личное участие, проходили на камеру», — рассказал собеседник ФАН.

Педагог выделил интересное задание «Кейс» — когда участникам на электронную почту за 20 минут до выхода в эфир приходило описание какой-то ситуации.

«Мне попалась тема детско-родительских отношений, — привел он пример. — Волонтеры моделировали ситуацию, а я должен был ее решить. Правда, за 15 минут трудно это сделать, но наметить план действий можно. Затем нам задавали разные каверзные, трудные и со множеством подводных камней вопросы по конкретной ситуации. Затем, чтобы удостовериться в знаниях участников, были пост-опросы. В итоге я победил, чему очень рад».

О детях и современных проблемах

Евгений Сазонов уверен, что настоящему педагогу-психологу надо быть открытым, общительным и позитивным человеком, уметь быстро ориентироваться в речи собеседника, чтобы находить общий язык с подростками. Говоря о том, изменилась ли психология детей в последние годы, педагог подчеркнул, что они и их проблемы никак не изменились:

«У них возникают такие же сложности, которые были и в мое детство — кризис в отношениях с родителями, учителями и так далее. Я не чувствую какой-то значительной разницы. Дети поменялись в другом — они стали больше пользоваться гаджетами, но при этом и более творческими, открытыми и талантливым. Для школьного психолога хорошо, когда ребенок открыт для общения».

Конечно, использование смартфонов и Интернета накладывает отпечаток на взаимоотношения детей с родителями и друг с другом. Если ранее дети при проблемах бежали на улицу играть в футбол и общаться с друзьями, то сейчас у них есть альтернатива — зайти в телефон и спрятаться в неком коконе.

«И вообще — погруженность детей в Интернет, куда они переносят сегодня значительную часть своей жизни, — определенный признак семейного неблагополучия, наличие проблем в детско-родительских отношениях и так далее. Я бы не сказал, что гаджеты сами по себе меняют детей — просто они по-новому выявляют старые проблемы. Интернет стал еще одним способом спрятаться от реальности», — подчеркнул специалист.

При этом педагог-психолог посоветовал не запрещать использовать гаджеты, а разобраться в самой сути проблемы, чтобы не возникали конфликтные ситуации.

Главное — понимать процессы

Сазонов рассказал о двух самых сложных периодах взросления ребенка, которые могут повлиять на всю его дальнейшую жизнь. Поэтому родителям необходимо понимать те процессы, которые происходят в это время с ребенком.

«Из всего многообразия я бы отметил два периода. Один из них начинается в три года, но заканчивается у всех по-разному, в основном к шести годам. Это тот период, когда у ребенка начинается гендерная идентификация, принятие норм, правил и запретов, социализация, подстраивание под общественные стандарты. Этот период очень важен, потому что дети капризничают из-за непонимания, почему от них требует то, что для них неочевидно. Здесь крайне важно, несмотря на маленький возраст ребенка, все ему объяснять, чтобы у него выстраивались логические взаимосвязи. Если этого не делать, то этот кризис отразится потом в подростковом периоде», — предупредил он.

Подростковый кризис

Второй кризис, говорит специалист, начинается у мальчиков и девочек обычно в 11 лет, но заканчивается у всех по-разному, а иногда вообще этого не происходит. Это период индивидуализации, время становления личности. В этом возрасте ребенок начинает чувствовать в себе индивидуальность, у него растут потребности в уважении, признании и так далее. Периодически он отстраняется от родителей.

«Это тяжелый период для родителей, потому что они воспринимают отстраненность своих детей как некое предательство с их стороны. Потому что они лелеяли, кормили и воспитывали ребенка, а теперь он начинает им дерзить и хамить, из-за чего возникают разного рода конфликты. Но для родителей этот период будет сложен лишь в том случае, если они не поймут механизмы и этапы взросления. В этой части психология, грубо говоря, напоминает математику, потому что взросление обычно протекает у всех одинаково. Если же понимать этот процесс, понимать его причины, то будет намного проще и легче его переносить», — посоветовал психолог.

Когда ребенок, например в 22 года, сам придет к родителям, чтобы они ему в чем-то помогли или просто что-то объяснили — можно считать, что кризис завершен.