Лавров обвинил Запад в надругательстве над конвенцией по запрету химоружия

Москва, 13 октября. Запад надругался над конвенцией по запрещению химического оружия (КЗХО), заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, его слова приводит РИА Новости.

По словам министра, Москва наблюдает тенденцию приватизации западными коллегами международных многосторонних структур. Это отражается как на деятельности секретариата ООН, так и специализированных учреждений.

«Я уже многократно приводил пример того, как была по сути дела изнасилована конвенция по запрещению химического оружия», — заявил Лавров в рамках международного дискуссионного клуба «Валдай».

Глава МИД РФ напомнил, что в грубейшее нарушение конвенции Запад настоял на нелегитимном голосовании и наделил технический секретариат этой конвенции функциями Совета Безопасности ООН. Теперь технических секретариат имеет право устанавливать виновных в различных ситуациях.

«Запад надругался над этим универсальным документом, технический секретариат имел право только устанавливать факт применения или неприменения запрещенного вещества в ответ на обращение любого государства-участника этой конвенции», — подытожил Лавров.

Ранее Лавров назвал издевательством над здравым смыслом расследование инцидента с Алексеем Навальным. При этом он подчеркнул, что Москва не сомневается в применении режима санкций со стороны Евросоюза. По словам Лаврова, происходящее в точности повторяет так называемое «дело Скрипалей». Тогда РФ были заявлены обвинения, но никаких фактов не представлялось.