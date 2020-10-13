Москва, 13 октября. Россия поможет Белоруссии в «экономическом возмездии» Прибалтике. Об этом заявил депутат Госдумы Артем Туров, прокомментировав в интервью Sputnik Беларусь переориентацию Минском грузовых потоков с литовских портов.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва и Минск проводят переговоры о переориентации белорусских грузов в российские логистические центры. Главным распределительным центром может стать морской торговый порт «Усть-Луга». Кроме того, белорусские власти планируют задействовать логистические компании для переброски транзита через территорию России.

Туров по достоинству оценил стратегию Минска о переориентации транзита, заметив, что подобные меры являются правильным решением с точки зрения безопасности и политики. Он обратил внимание, что если Россия и Белоруссия договорятся о переброске грузов в «Усть-Лугу», то Москва поможет осуществить эти планы с минимальными экономическими затратами.

«Мы видели, что наши компании заинтересованы в этом. «Российские железные дороги» выступили с заявлением о поддержке возможной переориентации для того, чтобы доставлять грузы до портов с очень большой скидкой для Беларуси», – заявил Туров.

Депутат также обратил внимание, что России и Белоруссии предстоит выработать специальные юридические и экономические механизмы, которые позволят надежно и эффективно осуществить задуманные планы. Переориентация грузов из Прибалтики в «Усть-Лугу» может быть реализована уже до конца 2020 года.

В свою очередь, генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов, комментируя решение Минска, обратил внимание, что в мире стартовал новый этап торговых войн. Он заметил, что экономические партнеры все чаще изучают возможность сотрудничества, основываясь не на финансовой эффективности, а на надежности сделки.

«Сейчас происходит общее изменение критериев, на основании которых выбираются экономические партнеры, транспортные и логистические цепочки», — резюмировал Кортунов.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы об укреплении сотрудничества Москвы и Минска. Он высмеял слова украинского дипломата, заметив, что в Киеве наивно полагали, что Белоруссия выберет в качестве основного партнера Украину, которая не имеет ни денег, ни влияния.