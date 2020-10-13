Военный эксперт объяснил, чем Россия ответит на новую ракету США

Москва, 13 октября. Размещение США своих ракет средней дальности в Европе и Японии Россия расценит как прямую угрозу, а это повлечет за собой ответ со стороны Москвы. Об этом рассказал военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин в интервью изданию «ПолитРоссия».

Американская армия может получить на вооружение новую ракету средней дальности, способную атаковать движущиеся цели на суше и на море. В США заявили, что закончат работать над ракетой к 2023 году, создав ее за три года. Это говорит об одном — американская сторона начала работу над вооружением до окончания действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

«И поэтому, когда в Америке заявляют, что выход из договора произошел из-за того, что его нарушает Россия (а наша страна никогда этого не делала), это полный обман. Американцы всегда лгут мировой общественности», — отмечает Литовкин.

Более того, уже сейчас у США есть в арсенале ракета средней дальности, которую можно использовать для осуществления агрессии против России — это дозвуковая крылатая ракета Tomahawk. Литовкин уверен, что местоположение этих ракет уже предопределено.

«Ракету они создадут, и понятно, что размещаться она будет в Европе и, может быть, в Японии. Штаты внезапно окажутся «вынуждены» разместить ракеты средней дальности, чтобы защитить ЕС от «агрессии РФ», — объясняет военный обозреватель ТАСС.

При этом Литовкин уверен, что Россия не останется беззащитной перед лицом опасности. Если в 2023 году в Европе или Японии появился новые американские ракеты, РФ сможет ответить на это достойно.

«Президент России Владимир Путин уже по этому поводу говорил: мы тут же разместим на земле свои боеголовки. Ведь нам тоже не будет ничего стоить перенести на землю, к примеру, «Калибры». Тем более что у нас теперь есть еще и «Циркон», есть «Кинжал», которые тоже могут быть использованы как наземное предупреждение Соединенным Штатам», — резюмирует Литовкин.

Накануне Минобороны РФ ко дню рождения президента России Владимира Путина презентовало видео с запуском нашей новейшей гиперзвуковой противокорабельной крылатой ракеты «Циркон».