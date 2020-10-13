Доктор Комаровский заявил об «агонии» Украины

Киев, 13 октября. Доктор Евгений Комаровский признался, что разочарован президентством Владимира Зеленского, и констатировал «агонию» украинского государства. Об этом он заявил в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

По словам Комаровского, наибольшее разочарование у него вызывают люди, которые окружают Зеленского.

«У меня сейчас все время ощущение агонии. Агонии государства!» — признался доктор.

Комаровский назвал помощников Зеленского «шантрапой» без образования и интеллекта, которая «бегает» вокруг главы государства.

«Я Володю, Владимира Александровича очень люблю… Но данная ситуация сложная. Потому что тебе все время надо принимать очень жесткие решение и нельзя никому верить. Никому!» — добавил он.

Комаровский считает, что у Зеленского уже не получится реализовать свои предвыборные обещания. Доктор уверен, что Зеленскому необходимо подготовить почву для своего преемника, чтобы тот не повторил его ошибок.

Ранее стало известно, что всенародный опрос украинцев, анонсированный Зеленским, может включать вопросы об отношении к легализации каннабиса. Изначально в опрос планировалось включить вопросы о статусе Крыма и Донбасса. Однако позже было принято решение сделать акцент на молодежи и включить другие вопросы.