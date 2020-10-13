Исхудавший Гоген Солнцев удивил фанатов

Москва, 13 октября. Исхудавший фрик Гоген Солнцев удивил фанатов новой фотографией. Снимок он разместил в своем Instagram.
На фото Солнцев предстал в маске с рисунком человеческого оскала и букетом алых роз.
«Перед воротами Эдема
Две розы пышно расцвели,
Но роза — страстности эмблема,
А страстность — детище земли», — процитировал Солнцев поэта Гумилева.
Некоторых подписчиков восхитила эрудированность шоумена.
«Всегда мечтала услышать строки Гумилева от вас, Гоген», — одобрила пост фанатка.
«Красивые слова, Гоген. Ты — супер», — восхитилась поклонница.
Однако большую часть поразила чрезмерная худоба Солнцева — ему посоветовали «пойти лечиться». Некоторые не узнали на фото кумира.
«Это не Гоген? Мальчик какой то, друг, может и розы ему... Подозрительно», — заметила подписчица.
«Тебе надо идти лечиться, Гоген», — заметил фанат.
Ранее Гоген Солнцев сменил имидж, за что его сравнили со стриптизером Тарзаном. Солнцев отпустил длинные волосы, надел полигональные очки и отказался от макияжа. 39-летний артист выглядит сильно похудевшим и немного неряшливым. Солнцев стал похож на супруга Наташи Королевой Сергей Глушко. Также поклонники заметили плохую внешность шоумена и отметили, что он выглядит постаревшим.