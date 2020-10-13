Исхудавший Гоген Солнцев удивил фанатов

Москва, 13 октября. Исхудавший фрик Гоген Солнцев удивил фанатов новой фотографией. Снимок он разместил в своем Instagram.

На фото Солнцев предстал в маске с рисунком человеческого оскала и букетом алых роз.

«Перед воротами Эдема Две розы пышно расцвели, Но роза — страстности эмблема, А страстность — детище земли», — процитировал Солнцев поэта Гумилева.

Некоторых подписчиков восхитила эрудированность шоумена.

«Всегда мечтала услышать строки Гумилева от вас, Гоген», — одобрила пост фанатка.

«Красивые слова, Гоген. Ты — супер», — восхитилась поклонница.

Однако большую часть поразила чрезмерная худоба Солнцева — ему посоветовали «пойти лечиться». Некоторые не узнали на фото кумира.

«Это не Гоген? Мальчик какой то, друг, может и розы ему... Подозрительно», — заметила подписчица.

«Тебе надо идти лечиться, Гоген», — заметил фанат.

Ранее Гоген Солнцев сменил имидж, за что его сравнили со стриптизером Тарзаном. Солнцев отпустил длинные волосы, надел полигональные очки и отказался от макияжа. 39-летний артист выглядит сильно похудевшим и немного неряшливым. Солнцев стал похож на супруга Наташи Королевой Сергей Глушко. Также поклонники заметили плохую внешность шоумена и отметили, что он выглядит постаревшим.