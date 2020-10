Исхудавший Гоген Солнцев удивил фанатов

Перед воротами Эдема Две розы пышно расцвели, Но роза — страстности эмблема, А страстность — детище земли. Одна так нежно розовеет, Как дева, милым смущена, Другая, пурпурная, рдеет, Огнем любви обожжена. #гогенсолнцев #гумилев #стихи #осень #любимые

A post shared by Гоген Солнцев (@solntcev) on Oct 12, 2020 at 1:45pm PDT