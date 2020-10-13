Фермер Сирота рассказал о вкладе Белоруссии в «подрыв» сыроварения в РФ

Санкт-Петербург, 13 октября. Российский фермер, председатель Союза сыроваров России Олег Сирота в эфире медиацентра «Патриот» на тему «Товары для России. Почему иностранцы экономят на качестве» рассказал о вкладе Белоруссии в подрыв сыроварения в РФ.

Несмотря на эмбарго, которое ввела Россия на европейские продовольственные товары в ответ на санкции ЕС, запрещенные продукты продолжают попадать на отечественный рынок. Канал для их ввоза организовала дружественная Белоруссия.

«У нас к господину [президенту Белоруссии Александру] Лукашенко гораздо больше претензий, чем у их оппозиции. Потому что из-за подлой позиции белорусских президента и правительства у нас несколько лет назад был молочный пожар. В Европе было перепроизводство молока, они не знали, куда его деть. Начали сушить, забили все склады и занялись реэкспортом польского, немецкого, прибалтийского сухого молока через Белоруссию в Россию. И она ввезла к нам больше сухого молока, чем могла произвести, — где-то на два миллиона тонн больше. И у нас многие фермерские хозяйства начали банкротиться из-за того, что сильно упали цены, потому что сухое молоко из Белоруссии шло эшелонами», — пожаловался Сирота.

На вопросы сыровара, откуда у них столько молока, его белорусские партнеры только посмеивались.

«Я общался тогда с белорусскими министром и депутатом, и они цинично смеялись тогда, сваливая вину на жуликов-предпринимателей на границе. Я им говорю: «Какие жулики, когда ежедневно границу пересекают десятки фур? Это ваша государственная политика!» Они опять отшучиваться, рассказывая про белорусскую креветку. На самом деле эта «белорусская креветка» нам сильно кровь попортила, поэтому у меня никакой жалости к Лукашенко сейчас совсем нет. Не из-за белорусской молочки, а именно из-за реэкспорта европейских молочных продуктов», — сердится фермер.

По словам сыровара, помимо молока через Белоруссию ввозились и европейские сыры, которые под белорусской упаковкой он находил даже в магазине при Госдуме.

«Их после моей жалобы убрали, но до сих пор в Москву приходят около 5–10 фур ежедневно с контрабандными сырами, якобы упакованными в Белоруссии — в действительности произведенными в Германии или Италии. И нас, российских производителей, это сильно травмирует, потому что они занимают наше место на отечественном рынке», — заметил фермер.

Председатель Союза сыроваров России считает, что контрабанда сыров и молочной продукции сдерживает процесс импортозамещения в стране.