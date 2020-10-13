В Сети обсуждают «пьяный» концерт экс-солистки «Миража»

Москва, 13 октября. Поклонники обвинили бывшую солистку популярной музыкальной группы «Мираж» Светлану Разину в том, что она устроила «пьяный» концерт в Алуште. Видео с фрагментом выступления Разина опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Фанаты певицы, которые присутствовали на концерте, сразу же начали обсуждать произошедшее на сцене, заявляя, что Разина была нетрезвой. По словам зрителей, они якобы чувствовали запах перегара, когда артистка подходила к краю сцены.

«Сидели прям у сцены, когда подходила к нам, чувствовали страшный запах перегара, явно рюмок несколько бахнула, чтоб так скакать по сцене», — высказался один из присутствовавших на концерте.

Но в комментариях к видеоролику нашлись и восторженные фанаты, которые отметили «зажигательность» 58-летней артистки и ее прекрасное выступление.

«Аж дыхание перехватывает», «Голос божественный!», «Мурашки по коже», «Звезда «Миража» и просто красавица», — делились впечатлениями фолловеры.

«Светлана, спасибо большое Вам, что выкладываете! Выглядите великолепно, спели круто, а особенно «Где Я». Эту песню вообще лучше Вас никто никогда не споет. Браво», — написал romalevenets1845.

А многие просто оставляли смайлики в виде сердечек и аплодисментов.

Один из пользователей спросил, есть ли полное видео с выступления, на что Разина ответила отрицательно, заявив, что концерт был маленький, поэтому целиком его никто не снимал. Но певица пообещала выложить еще несколько отрывков.

Ранее было сделано предположение, что Светлана Разина, популярная в 90-х годах, рискует повторить судьбу исполнительницы Валентины Легкоступовой.