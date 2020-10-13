Заместитель главврача лечившей Навального больницы в Омске решил уволиться

Омск, 13 октября. Заместитель главного врача городской больницы скорой помощи №1 в Омске Анатолий Калиниченко решил уволиться, передает РИА Новости. В этом учреждении лечили блогера Алексея Навального.

Калиниченко подчеркнул, что покидает пост по личным причинам, никак не связанным с «какими-либо обстоятельствами», а тем более со случившимся с Навальным.

«Пока я еще здесь, [в БСМП-1] дорабатываю. Думаю, что останусь в Омске», — уточнил он.

Основателя так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК признан иноагентом) госпитализировали в Омске в конце августа. Ему стало плохо на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Родные Навального настояли на том, чтобы его лечили не в российской, а берлинской клинике.

После транспортировки блогера в Германию специалисты лаборатории бундесвера объявили, что его якобы отравили веществом группы «Новичок». Берлин до сих пор не представил никаких доказательств, несмотря на запросы Москвы.

СМИ при этом подозревают, что Навального могли отравить его соратники. В расследовании издания «Правда.ру» в качестве потенциальной отравительницы блогера фигурирует Мария Певчих. Она сопровождала основателя ФБК в поездке по Сибири, имела доступ к его личным вещам, а теперь скрывается от следствия.