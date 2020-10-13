Ругань спасла американского туриста от гибели в когтях пумы

Лос-Анджелес, 13 октября. Американец Кайл Берджесс избежал смерти в когтях дикой пумы в Слейт Каньон. Он обругал животное, передает телеканал «360» со ссылкой на Instagram Берджесса.

Инцидент произошел 10 октября возле города Прово. Турист гулял по каньону и заметил пуму. Он не стал поворачиваться спиной к хищнику, а пятился назад.

Мужчина не стеснялся в выражениях, пытаясь прогнать животное. Но пума по пятам следовала за американцем, пока тот не покинул ее территорию.

«Простите, не следил за языком. Думал, что мне конец», — признался Берджесс.

По мнению эксперта рынка экзотических животных Натальи Дроновой, американец сделал все правильно. Дикие животные нередко нападают на человека, если тот показывает свой страх.

Тут важно не убегать, не делать резких движений, не суетиться. Многие хищники не хотят связываться с человеком и просто рычат.

Дронова считает, что в некоторых случая может помочь палка. Можно натянуть на нее куртку и поднять над головой. Хищник решит, что вы значительно крупнее его и не будет атаковать.

Ранее сообщалось, что аналогичный инцидент произошел в Канаде. Жительница Ванкувера едва не стала «завтраком» для пумы. Ее спасла песня группы Metallica, звуки тяжелого металла прогнали животное.