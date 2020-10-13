Британский эксперт рассказал о новом этикете «COVID-эпохи»

Лондон, 13 октября. «COVID-эпоха» диктует новые правила этикета, которые не допускают плохого тона даже по отношению к людям, пренебрегающим санитарными нормами. Об этом рассказал исполнительный директор консалтинговой компании по вопросам этикета и протокола The English Manner Уильям Хэнсон.

«Что мне всегда нравилось в моей работе, и особенно в этом году, так это то, как этикет меняется со временем. Например, с коронавирусом изменилось то, как мы здороваемся с людьми. И мне нравится следить за моментом, за изменениями», — признается Хэнсон.

В ситуации, когда ваш собеседник ведет диалог без медицинской маски или приближается к вам на небезопасную социальную дистанцию, необходимо проявлять тактичность и деликатность.

«В случае с маской я бы всегда формулировал просьбу так: «Есть ли у вас возможность надеть маску?», потому что, возможно, человек не может ее носить, и у него есть очень веская причина для этого, которую вы не знаете», — посоветовал эксперт.

Когда же человек подходит слишком близко, нужно связать ситуацию с собой, а не с ним. Хэнсон пояснил, что хорошие манеры в принципе — это когда ты заботишься не о себе, а о других людях.

«Например, если вы бы вы стояли слишком близко ко мне, я бы сказал что-то вроде «О, я должен вам дать побольше места» и на этих словах отступил бы назад. Я бы не стал вам говорить, что вы стоите слишком близко ко мне и выговаривать вам за это. А так я даю вам понять, что забочусь о вас»,— пояснил Хэнсон.

Если вы беспокоитесь за свое здоровье и в связи с этим не хотите идти на мероприятие с большим скоплением людей, то необходимо просто сказать, что вы не сможете прийти. При этом, согласно этикету, распространяться о причинах неявки совсем не нужно.

«Если же вы все же пришли на вечеринку или в ресторан, то не стоит весь вечер говорить про коронавирус, а тем более — спорить с «ковид-диссидентами», если таковые обнаружатся за столом», — считает глава The English Manner.

Он называет коронавирус не табуированной, но больной темой для современного общества и уверяет, что от нее необходимо чаще отдыхать. Обсуждение COVID-19, по словам специалиста, сильно сказывается на психологическом здоровье человека.

Для того, чтобы соблюдать обязательную часть современного этикета — носить маску, — в регионах стараются создавать особые условия. Например, в Подмосковье сеть аптек «Мособлмедсервис» продает медицинские маски всего по 5 рублей.