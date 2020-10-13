Делягин и Медведев объяснили, почему рубль никогда не станет биткоином

Идея цифрового рубля требует конкретизации, так как на данный момент неясно, в чем заключается ее суть. Об этом в комментарии ФАН заявили экономисты Михаил Делягин и Павел Медведев. Эксперты объяснили, почему рубль никогда не станет биткоином.

Ранее Банк России представил консультационный доклад по созданию и внедрению цифровой национальной валюты. Регулятор проанализировал возможные варианты реализации цифрового рубля.

«Банк России нацелен на то, чтобы система денежного обращения соответствовала меняющимся потребностям граждан и бизнеса», — говорится в опубликованном на сайте Центробанка докладе.

В документе отмечается, что цифровой рубль может стать дополнительной формой денег и быть в обращении наряду с наличными и безналичными рублями. При этом валюта будет иметь цифровой код и выпускаться Банком России. В документе также отмечается, что решение о выпуске цифрового рубля пока не принято, поэтому говорить о сроках его внедрения рано. Регулятор планирует обсудить идею с обществом, экспертами и участниками финансового рынка.

Опрошенные ФАН эксперты подчеркивают, что идея цифрового рубля требует конкретизации. На данном этапе неясно, чем цифровая валюта будет отличаться от обычного рубля в безналичной форме.

Как отметил российский экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин, идея криптовалюты, если речь идет о ней, заключается в том, что государство эту систему не контролирует. Это противоречит концепции цифровой нацвалюты.

«Совершенно непонятно, в чем смысл, потому что суть криптовалюты в том, что она не контролируется государством. Если это контролируется государством, тогда непонятно, в чем отличие от обычного безналичного рубля, просто используемого в электронных платежах», — сказал Делягин в комментарии Федеральному агентству новостей.

Российский политический деятель, ученый-экономист Павел Медведев в свою очередь подчеркнул, что Центробанк вряд ли всерьез задумался бы о внедрении криптовалюты.

«Если это какой-то фокус типа биткоина, то абсолютно не похоже на правду, потому что [Эльвира] Набиуллина (глава Банка России. — Прим. ФАН.) такой глупости не допустит. Она несколько раз высказывалась по этому вопросу. Если речь о рубле, о котором говорится в Конституции, то форма обращения не важна. Если говорить о цифровой форме, то даже деньги из банкомата некоторое время существуют в цифровой форме», — сказал Павел Медведев.

В целом же, добавил Делягин, какого-либо вреда идея «цифрового рубля» причинить не может.

«Поживем — увидим. Вреда от этого точно не будет. Может, кто-то пользу извлечет. Думаю, Банк России демонстрирует, что он идет в ногу со временем, а уж в какую сторону — ему неинтересно», — резюмировал экономист.

Напомним, в июле президент РФ Владимир Путин подписал закон, регулирующий использование цифровых финансовых активов (ЦФА) и криптовалюты. Согласно документу, под ЦФА понимаются цифровые права, выпуск, учет и обращение которых регистрируется в информационной системе. ЦФА могут служить залогом, с помощью них можно проводить сделки купли-продажи, менять ЦФА одного вида на другой. При этом ЦФА не являются средством платежа. Криптовалюта же определяется как средство платежа, средство сбережений и инвестиция. При этом криптовалюту запрещается использовать для оплаты товаров и услуг в России.