В России падает уровень жестокости

Москва, 13 октября. По данным МВД, в России значительно уменьшилось число преступлений, в результате которых гибнут люди. Среди населения падает уровень жестокости, делает вывод корреспондент ФАН.

За девять месяцев этого года зарегистрировано 15,6 тысячи смертей — на одну тысячу меньше, чем в прошлом году. Примечательно, что этот показатель снижается не первый год.

В 2019-м снижение составило 5%, то есть еще на одну тысячу меньше, чем на год раньше. МВД суммирует все, что только можно включить в графу статистики о смерти: умышленные и неумышленные убийства, тяжкий вред здоровью, повлекший смерть, нарушение ПДД со смертельным исходом и так далее.

Приведенные цифры о насильственном уходе из жизни сильно отличаются от данных Генпрокуратуры и ООН. В пресс-службе МВД объяснили разницу методикой и целями подсчета. Информационному центру МВД доступна обработка большего числа показателей для объективного обзора криминогенной обстановки. В других ведомствах и организациях конвенциональным является лишь показатель умышленных убийств.

Как сообщает ООН, различие в показателях криминальных явлений от страны к стране обусловлено юридической квалификацией преступлений. Значит, международная статистика в этой части неполная, обусловлена национальными законами стран — объектов учета. Она не может дать подлинную картину криминала, когда нам надо оценить качество жизни, рейтинг счастья или инвестиционную привлекательность государства. Для этого требуется собирать более полные данные о насильственных преступлениях.

Уменьшение в течение нескольких лет в России показателей смерти в результате преступлений опровергает вывод ряда западных СМИ и исследователей о повышении уровня насилия в российском обществе.