Путин поручил определить ответственных в регионах за цифровую трансформацию

Москва, 13 октября. Президент России Владимир Путин поручил главам регионов определить чиновников, ответственных за цифровую трансформацию. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Глава государства дал ряд поручений по итогам совещания с членами Правительства России, прошедшего 9 сентября. В рамках одной из задач Путин указал губернаторам на необходимость определить заместителей руководителей, которые будут отвечать за цифровую трансформацию.

«В целях обеспечения перевода массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронный формат», — уточняется в перечне поручений.

Главы регионов должны будут выполнить эту задачу до 1 декабря нынешнего года.

В Кремле ранее уточнили, что социально значимые госуслуги в России переведут в электронный формат к 1 января 2023 года. О том, как продвигается достижение поставленной задачи, глава Правительства РФ Михаил Мишустин должен будет отчитываться раз в шесть месяцев, начиная с 1 января 2021 года.

Ранее Центробанк допустил возможность появления в России цифрового рубля.