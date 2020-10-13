Тимошенко хочет провести вместо опроса референдум по отставке Зеленского

Киев, 13 октября. Оппозиционный политик Юлия Тимошенко призвала украинцев обсудить на референдуме отставку Владимира Зеленского, который планирует провести опрос во время местных выборов. Об этом она написала в своем Facebook.

Так, 25 октября парламентом были назначены местные выборы на Украине. Зеленский не только призвал граждан прийти на них, но и анонсировал опрос, в который будут входить пять важных вопросов. При этом президент пока их не озвучил. В ответ на это Тимошенко написала в соцсети, что вместо «потешного» опроса нужно принять закон о референдуме.

«В самый разгар пандемии, когда ситуация становится критической, когда бедность людей достигла критической точки и рушится экономика, президент занимается откровенным бредом», — написала она.

Также политик придумала свои пять вопросов, на которые предложила ответить украинцам.

«Поддерживаете ли вы распродажу украинской земли? Поддерживаете ли вы легализацию игорного бизнеса? Верите ли вы, что придет весна, в которой будут сажать в тюрьму? Поддерживаете ли вы курс президента на распродажу страны и введения внешнего управления? Считаете ли вы, что президент не выполнил ни одного обещания и должен уйти?» — написала глава партии «Батькивщина».

Ранее журналисты выяснили, что всенародный опрос украинцев, анонсированный Владимиром Зеленским, может включать вопросы об отношении к легализации каннабиса.