Рар объяснил, почему ЕС поддержал посредничество РФ в конфликте в Карабахе

Москва, 13 октября. Европейский союз выразил поддержку миротворческим инициативам Москвы и организации дипломатических консультаций, направленных на мирное урегулирование противостояния Еревана и Баку, отметил немецкий политолог Александр Рар в интервью информационному изданию «Украина.ру».

Ранее СМИ сообщали, что в ночь с 9 на 10 октября в Москве состоялась встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана. При посредничестве Российской Федерации стороны конфликта провели продолжительную консультацию по военному конфликту в Нагорном Карабахе и договорились об установлении режима прекращения огня. Однако уже на следующей день выяснилось, что Баку и Ереван нарушили договоренности о перемирии.

Александр Рар объяснил, почему Европа поддержала решение России выступить в роли посредника в противостоянии Армении и Азербайджана. Он обратил внимание, что в ЕС опасается, что в военный конфликт может включиться Турция. Анкара уже на протяжении нескольких лет предпринимает попытки установить свое влияние в регионе.

«Европа испугалась вмешательства Турции в конфликт в Карабахе, и того, что она претендует на роль региональной сверхдержавы, поэтому наоборот Европа поощряла миротворческую роль России в этом конфликте», – заметил Рар.

Политический эксперт также добавил, что у Европейского союза на данный момент скопилось огромное количество проблем, которые требуют срочного решения. Среди них стоит отметить Brexit, трещина в трансатлантическом сотрудничестве США и ЕС, а также пандемию Covid-19. Кроме того, Брюссель попросту опасается образования нового крупного военного очага, который может возникнуть в Закавказье. Однако по словам Рара, несмотря на поддержку роли Москвы, англосаксонские силы, которые хотели бы ослабить Россию, никуда не исчезли.

Ранее Александр Рар высказался о ситуации с «отравлением» Алексея Навального. Он рассказал, как России необходимо реагировать на все обвинения Запада, связанные с этим делом.