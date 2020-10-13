В Киеве расстроились, что РФ никогда не будет стоять на коленях перед МВФ

Москва, 12 октября. Россия в отличие от Украины никогда не будет стоять на коленях перед МВФ в ожидании очередного кредита, заявил в эфире телеканала 112 бывший соратник третьего украинского президента Виктора Ющенко, участник «оранжевого майдана» и экс-министр транспорта Евгений Червоненко.

Политик возмутился, что нынешние киевские власти ведут себя так, словно США и Европа что-то должны Украине, постоянно требуют поддержки, новых денежных траншей.

«Почему, я не понимаю, почему весь мир, у которого вот так вызовов и своя борьба за реальное благополучие их стран, должен нам помогать?» — поразился Червоненко.

Он с иронией предположил, что это может быть таким особым политическим приемом — свалить все на другие страны».

«Скажите, кто-то хочет помогать в жизни, даже просто в доме? Ну близкие друзья, ну, общие интересы, родственники…» — развел руками соратник Ющенко.

Тут же Червоненко указал на то, что подобных криков со стороны российских властей он не слышит, а видит только, как российская экономика медленно, но верно стремится вверх.

«Страна принимает программы, страна пытается соревноваться со страной, которая печатает эти деньги, вооружением. Страна чтит какие-то традиции. У нас постоянная истерика, крики», — заключил он.

Ранее украинский политолог, координатор запрещенного в стране объединения «Боротьба» Евгений Голышкин выразил уверенность, что киевские власти переходят к окончательной сдаче Украины МВФ и Всемирному банку.

По его словам, неутешительные прогнозы все чаще звучат не только в экспертном сообществе или в кругах «несистемной оппозиции», но и в разных ветвях власти.