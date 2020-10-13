ГП РФ заявила о пресечении несоблюдения ограничительных мер в регионах

Москва, 13 октября. Генеральная прокуратура России повсеместно пресекает факты несоблюдения ограничительных мер в регионах в период пандемии коронавируса. Об этом ТАСС заявили в ее пресс-службе.

«Пресечены факты несоблюдения ограничительных мер, требований социального дистанцирования и санитарных норм на объектах торговли и в иных местах с массовым пребыванием людей», — говорится в сообщении.

В ведомстве указали, что в ряде регионов выявили нарушения санитарных требований при организации учебного процесса в школах. В Забайкальском крае по требованию прокурора Моготуйского района в десяти заведениях установили рециркуляторы для обеззараживания воздуха, организовали термометрию. А во Владивостоке прокуратура инициировала снабжение сотрудников транспортных предприятий средствами индивидуальной защиты.

Согласно последним данным оперативного штаба по контролю за распространением коронавирусной инфекции, в России за минувшие сутки выявили 13 868 случаев COVID-19. За весь период пандемии это число достигло 1 326 178.

Кремль опроверг возможность полного локдауна, поскольку в России выстроена эффективная система для борьбы с инфекцией. Врачи же отмечают, что рост заболеваемости был ожидаем, поскольку осень — период активного распространения инфекций. Но настоятельно рекомендуют россиянам соблюдать меры безопасности: помнить о социальной дистанции, ношении масок и перчаток, тщательном и частом мытье рук.