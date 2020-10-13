Президенту Польши предложили пройтись по Киеву с портретом Бандеры

Москва, 13 октября. Президенту Польши Анджею Дуде нужно было продлить свой визит на Украину, чтобы увидеть шествие Украинской повстанческой армии (УПА1, организация запрещена на территории РФ), которая стала причиной убийств тысяч поляков. В этом случае он, возможно, прошел бы вместе с ними по Киеву, неся в руках плакат Бандеры, заявил историк и политолог Владимир Корнилов, в эфире телеканала «Россия-1».

Он отметил, что важнейшей темой визита Дуды в Киев была историческая тема, главы двух стран вспомнили все сложные моменты в отношениях. При этом отъезд главы Польши произошел 13 октября, а уже на следующий день в Киеве будет проходить марш УПА.

«Надо ему посоветовать: на денек задержись, побудь в Киеве, пообщайся с теми людьми, которые выйдут с портретами Бандеры на центральные площади и улицы Киева, можешь пройтись вместе с ними. Раз уж по требованию (президента Украины Владимира. — прим. ФАН) Зеленского восстанавливают памятник бандеровцам, там погибшим в Польше. Ну так давайте дальше продолжайте, выйдите, расцелуйте этих бандеровцев, пройдите по проспекту Бандеры, заодно скажете, что бандеровцев на Украине нет», — посоветовал Корнилов.

По словам политолога, всего день может повлиять на исход визита польского лидера в Киев — если он увидит своими глазами, как в современности чествуют бандеровцев, то не вернется в свое государство с выводом, что все политические и исторические проблемы с Украиной улажены.

«Они подписали заявления по поводу школ национальных меньшинств — польской на Украине и украинской, соответственно, в Польше. А Зеленский не в курсе того закона, который он подписал и ввел в действие, он не знает, что своим росчерком пера запретил и польские школы, пусть через 2–3 года? Но согласно этому закону, он их запретил, все, собственно говоря, национальные школы на Украине», — сказал Корнилов.

Из этого эксперт делает вывод о незаконности новых соглашений Варшавы и Киева, называя политику Зеленского «раздвоением сознания». Корнилов предполагает, что необходимо объяснить украинскому лидеру то, что одни его приказы противоречат другим.

В этом Зеленский полностью продолжает политику экс-президента Украины Петра Порошенко, который стал инициатором закона об образовании, который запрещает преподавание на иностранных языках. Напомним, что закон об образовании стал причиной охлаждения отношений Украины с Венгрией и Румынией, которые сочла действия Киева языковой дискриминацией нацменьшинств.

1 Организация запрещена на территории РФ.