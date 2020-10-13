Политолог назвал ультиматум оппозиции к Лукашенко «комариным укусом»

Штаб бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланой Тихановской не смог организовать ни одной серьезной забастовки в стране, а поэтому сейчас их призывы к белорусам выходить на улицу выглядят как комариный укус для власти. В то же время силы оппозиции пытаются заставить население совершать больше правонарушений во время народных волнений, чтобы их радикализовать и поддерживать градус протеста. Об этом в беседе с ФАН рассказал политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов.

Ранее Светлана Тихановская предъявила ультиматум действующему главе государства Александру Лукашенко. В своем Telegram-канале она заявила, что в стране происходит государственный террор. По словам Тихановской, представители оппозиции неоднократно говорили, что готовы к диалогу, «но разговор за решеткой — это не диалог». Она считает, что Лукашенко убивает свое будущее и пытается утянуть за собой весь белорусский народ.

«25 октября мы объявляем народный ультиматум. У режима есть 13 дней, чтобы выполнить три обязательных требования», — написала Тихановская.

Экс-кандидат в президенты выдвинула следующие требования к властям Белоруссии: Лукашенко должен объявить об уходе, насилие на улицах должно прекратиться, все политзаключенные должны быть освобождены. Тихановская предупредила, что если они не будут выполнены, то вся страна «мирно выйдет на улицы с народным ультиматумом». Отмечается, что 26 октября планируется забастовка на всех предприятиях, блокировка дорог и обвал продаж в государственных магазинах.

Однако политолог Владимир Корнилов напомнил, что штаб Тихановской объявил всеобщую забастовку еще в середине августа. Как утверждает собеседник Федерального агентства новостей, «символ» оппозиции после этого неоднократно призывала белорусов «расширять якобы идущую забастовку».

«Она также говорила, что на Западе якобы создан забастовочный фонд, из которого будут выплачены компенсации участникам акции. Я не помню, чтобы кто-то объявлял об остановке августовской забастовки. Теперь говорить о новой — довольно смешно, — пояснил Корнилов. – Ультиматум к Лукашенко звучит, конечно, грозно. Однако оппозиция не смогла организовать ни одной серьезной забастовки. А поэтому их призывы к белорусам сейчас выглядят как комариный укус для власти».

Политолог не сомневается, что Лукашенко откажется от выполнения требований ультиматума, как и делал это ранее. При этом белорусский лидер будет использовать их против оппозиции, указывая на то, кто расшатывает страну и экономику.

«Народные волнения в Белоруссии происходят каждые выходные. Штаб Тихановской выводит людей на улицы с какими-то лозунгами и требованиями. Не так давно они проводили «народную инаугурацию» Тихановской, а теперь выйдут с требованиями «народного ультиматума». После него будут народные гуляния, Новый год и 8 Марта. Однако когда-то эти митинги должны будут приесться», — предположил эксперт.

В то же время оппозиция стремится сделать более радикальными протесты в стране, утверждает Корнилов.

«Против милиции снова используют коктейли Молотова, проявляется серьезная агрессия по отношению к ним. Это свидетельствует о том, что Nexta призывает белорусов совершать более серьезные правонарушения, чтобы поддержать градус протеста», — добавил политолог.

Напомним, после президентских выборов 9 августа в Белоруссии началась череда маршей, митингов и забастовок. По официальным данным ЦИК республики, Лукашенко набрал более 80% голосов. Основным соперником республиканского лидера считалась Светлана Тихановская, которую поддержали менее 11% граждан.