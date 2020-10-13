Депутата Лысакова освободили от должности первого зампреда комитета

Москва, 13 октября. Депутаты Госдумы приняли проект постановления об освобождении Вячеслава Лысакова от должности первого заместителя председателя комитета по государственному строительству и законодательству, передает корреспондент ФАН.

Ранее глава фракции «Единая Россия» Сергей Неверов рассказал журналистам, что было предложено снять Лысакова с должности первого зампреда комитета из-за «неуместных и некорректных высказываний», которые он допускает. При этом он отметил, что «Вячеслав Иванович вправе выражать свою позицию так, как считает нужным, и в этом случае его мнение никоим образом уже не будет ассоциироваться с позицией комитета или позицией фракции».

В беседе с ФАН Лысаков ранее заявил, что причиной смещения с поста первого зампреда является его авторский Telegram-канал. При этом Лысаков подчеркивал, что не состоит в партии «Единая Россия», а все высказывания отражают только его точку зрения.

Он сообщил, что планирует участвовать в выборах в Госдуму следующего созыва и открыт к предложениям всех партий.

Вячеслав Лысаков — депутат Госдумы с 2011 года. Избрался по квоте Общероссийского народного фронта. Занялся вопросами, связанными с правилами дорожного движения. В 2016 году избрался от «Единой России» по Кунцевскому одномандатному округу в Москве. В самой партии он не состоит.