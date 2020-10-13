Путин поручил провести эксперименты по маркировке воды и пива

Москва, 13 октября. Президент РФ Владимир Путин поручил провести эксперименты по маркировке упакованной питьевой воды, пива и слабоалкогольных напитков. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

Согласно документу, глава государства поручил правительству в срок до 1 апреля 2021 года провести эксперименты по маркировке средствами идентификации упакованной питьевой воды, пивоваренной продукции и слабоалкогольных напитков. По итогам экспериментов необходимо принять решение о введении обязательной маркировке этих товаров. Президент РФ назначил ответственным за выполнение поручения главу Кабмина РФ Михаила Мишустина.

Кроме того, Путин поручил перевести в электронный формат значимые соцуслуги к началу 2023 года.