Королева призналась, что попросила Тарзана позвать любовницу в их квартиру

Москва, 13 октября. Наташа Королева призналась, что ее муж Сергей Глушко, более известный под псевдонимом Тарзан, пригласил Анастасию Шульженко в квартиру по ее совету. Об этом Королева рассказала в интервью журналу «Коллекция Караван историй».

По словам 47-летней певицы, стриптизер позвал Шульженко в гости, чтобы попросить ее стать суррогатной матерью их с Королевой ребенка. Знаменитость добавила, что актриса сама подошла к Тарзану с таким предложением после одного из шоу. Мужчина взял ее контакты и пообещал подумать.

«С моей подачи муж пригласил эту девицу к нам в квартиру. В его телефоне она так и записана: «Настя суррогат»», — подчеркнула Королева.

В итоге звездная пара решила связаться с Шульженко, но та стала странно себя вести — срывать встречи и заигрывать со стриптизером. Певица добавила, что в Сеть Шульженко выложила не всю переписку. В итоге актриса все же пришла к Тарзану вместе со своей подругой, но не обсуждать суррогатное материнство, а соблазнять Глушко.

«Подруга, мягко говоря, не Моника Беллуччи. Целью был не секс, а компромат и монетизация всей истории», — заявила артистка.

Также Королева добавила, что Тарзану что-то подсыпали в чай, чтобы план сработал. Она убеждена, что если бы Тарзан во время рассказал ей о случившемся, то по анализу крови стало бы возможным выяснить, что за вещество ему подмешали.

«Я заметила, что он какой-то странный, слабый, его подташнивало. Пришлось даже договориться с врачом, чтобы ему поставили капельницу», — заверила певица.

Королева добавила, что сейчас практически каждый считает своим долгом наблюдать за жизнью других и давать свои комментарии, не задумываясь о том, нуждается ли в них посторонний человек, или нет.

Ранее Тарзан попал в реанимацию, потому что не выдержал эмоционального напряжения из-за скандала с изменой супруге, последней каплей в котором стало предательство телеведущего Андрея Малахова

Напомним, недавно Сергей Глушко изменил Наташе Королевой с молодой актрисой Анастасией Шульженко. Стриптизер сознался в измене и записал оправдательное видео с извинениями, которое спустя время удалил.