Лавров назвал неприемлемым поведение ЕС в инциденте с Навальным

Москва, 12 октября. Евросоюз и Германия должны выполнить свои международно-правовые обязательства по ситуации с Алексеем Навальным, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, пишет РИА Новости.

«В инцидентe с Навальным ЕС ведет себя неприемлемо», — подчеркнул он.

Напомним, власти ФРГ считают, что заявление ОЗХО по делу блогера якобы подтверждаeт его отравление веществом группы «Новичок», но признает, что это вещество не входит в число запрещенных. В МИД РФ в ответ на это замечали, что история вокруг Навального разворачивается по заранее спланированному конспирологическому сценарию.

При этом предложения Москвы о совместном расследовании «отравления» отвергаются. Германия так и не ответила ни на один запрос российской стороны о результатах анализов блогера.

При этом в Евросоюзе активно обсуждают вероятные антироссийские санкции по делу Навального. Накануне этот вопрос был поднят на заседании Совета ЕС. Причем глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз должен продолжать диалог с Россией, а на «Навальном свет клином не сошелся».