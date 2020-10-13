Москва, 13 октября. Водитель Михаил Серов заявил на шоу «Пусть говорят», что уже не уверен в своих чувствах к погибшей дочери актера Владимира Конкина Софии. По его словам, сейчас вскрываются неприятные для него подробности ее личной жизни.

12 октября журналист Дмитрий Борисов снова обсуждал со своими гостями трагическую гибель Софии. Девушка утонула в бассейне, находясь в состоянии опьянения. Родственники погибшей подозревают в ее смерти Михаила Серова.

Мужчина, который был последним сожителем Конкиной, объясняет ее смерть пристрастием к алкоголю. Серов прошел проверку на полиграфе, доказав свою невиновность.

Бывший возлюбленный Конкиной рассказал, что София выпивала пару раз в неделю. Иногда из-за спиртного она не помнила, что было во время застолья. Михаил пояснил, что не жил с Конкиной не из-за ее отца.

С Конкиной у них были близкие отношения, «фактически семья», как их охарактеризовал водитель.

«Я старался помочь ей во всех ее проблемах. Но я уже начинаю сомневаться, была ли это любовь», — сказал гость программы.

Серова очень задела новость о том, что София могла встречаться еще с кем-то. Как стало известно в эфире программы, в вечер трагедии Конкина планировала пойти на свидание с другим мужчиной.

Поклонники отреагировали на новый выпуск «Пусть говорят», раскритиковав ее участников.

«Сколько можно мусолить эту тему? Как будто других проблем нет», — написал пользователь. «Ну хоть Михаил Серов заработать на эфирах, единственный плюс программы», — считает другой подписчик. «Таких Михаилов было много, он случайно оказался последним и теперь «виноват», — заявил еще один подписчик.

Ранее сообщалось, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следователям отработать все версии гибели Софии Конкиной. Такое решение он принял после обращения отца погибшей.