Россия — многонациональная страна, поэтому праздники, посвященные созданию атмосферы дружбы и взаимопонимания между народами, особенно ценны для нашего общества. День толерантности — праздник не исконно русский. Он был провозглашен международной организацией ЮНЕСКО в 1995 году, а двумя годами позже Генеральная ассамблея ООН предложила отмечать его в мире повсеместно.

Россия присоединилась к межнациональной инициативе в 2005 году. С тех пор Международный день толерантности отмечают и в нашей стране ежегодно.

Какого числа День толерантности

Эта дата едина для всех стран мира, присоединившихся к резолюции Генассамблеи ООН. Праздничный день приходится на 16 ноября. И именно в этот день о толерантности и дружбе говорят в школах, трудовых коллективах, на общественно-массовых мероприятиях.

Дата выбрана не случайно. 16 ноября 1995 года был принят главный документ, призванный заложить основы к всеобщему взаимопониманию и уважению. «Декларация принципов терпимости» назвала толерантность единственно возможным шагом к достижению мира и согласия.

Согласно декларации ЮНЕСКО, толерантность объединяет главные аспекты поведения людей во всем мире. Она указывает на необходимость:

принимать окружающих людей такими, какие они есть;

уважать другие культуры и нации;

ценить богатое разнообразие нашего мира, который так интересен именно благодаря тому, что все люди индивидуальны;

правильно относиться к возможностям и проявлениям самовыражения;

не препятствовать другим в самовыражении и проявлении индивидуальности.

По мнению создателей декларации, стремление изменить других, нетерпимость к иным культурным традициям — это главная опасность современного общества. В большинстве стран мира уже не осталось «чистых» наций. Общества перемешаны из-за миграций населения. Все более активно формируются мультикультурные социумы, где только благодаря терпимости возможны согласие, доброжелательное отношение, а вместе с ними и развитие общества. В то же время нетерпимость приводит к межнациональным конфликтам и войнам, а значит, представляет угрозу мировому порядку.

Традиции Международного дня толерантности

16 ноября в странах, присоединившихся к празднованию Дня терпимости, принято говорить об уважении к личности. Как правило, мероприятия проходят в учебных заведениях: школах, колледжах, университетах. Преподаватели рассказывают учащимся о необходимости взаимоуважения, о ценности особенностей каждого человека, культурной и религиозной самобытности.

Начальная, а затем и высшая школа служат основой формирования терпимости в обществе. В школах России в этот день проходят открытые уроки, конкурсы и классные часы. Их называют по-разному: Дни дружбы, Дни взаимопонимания, уроки взаимоуважения.

Очевидно, что в российском обществе сформировалось собственное понимание терпимости, которое в отдельных чертах отличается от общепринятого в мире. В российском образовании внимание уделяется именно культурным и нравственным особенностям поведения детей. Тогда как на международном уровне нередко День терпимости становится способом пропаганды «новых» принципов взаимоотношения полов и попыткой их популяризации.

Международная премия ко Дню терпимости

По инициативе ООН в 1995 году была утверждения международная премия, названная именем индийского дипломата, писателя Маданжита Сингха. Ее торжественно вручают 16 ноября один раз в два года. Премию адресуют отдельным личностям, общественная деятельность которых способствует распространению принципов взаимоуважения и дружбы в обществе. А также организациям, которые своей повседневной деятельностью вносят вклад в развитие диалога между людьми различных культур и конфессий.

В 2016 году впервые обладателем премии стала российская организация. За реализацию программ, направленных на формирование диалога среди молодежи различных конфессий, она была присуждена федеральной организации «Центр толерантности». Двумя годами позже награда была присуждена канадскому режиссеру Манону Барбо и кенийской общественной организации «Инициатива сосуществования».

День толерантности в 2020 году в России вновь пройдет 16 ноября. Он станет хорошим поводом обсудить с подрастающим поколением идеи нравственного поведения и доброжелательного отношения к людям, независимо от их культурной принадлежности, цвета кожи и вероисповедания.