ЦБ допустил создание цифрового рубля

Москва, 13 октября. Центробанк РФ представил доклад о создании и внедрении цифрового рубля, документ опубликован на сайте регулятора.

В ЦБ РФ отметили, что система денежного обращения в РФ должна соответствовать потребностям граждан и бизнеса, а также способствовать внедрению инноваций в экономике.

«Банк России проводит оценку возможностей и перспектив выпуска цифровой формы российской национальной валюты — цифрового рубля», — говорится в сообщении.

В регуляторе объяснили, что цифровой рубль может стать дополнительной формой денег наряду с наличными и безналичными. Цифровой рубль будет выпускаться ЦБ РФ и иметь уникальный код.

Запуск цифровой валюты позволит расширить возможности дистанционных платежей и расчетов. В регуляторе добавили, что окончательное решение о внедрении цифровых денег еще не принято, проект требует дополнительной проработки.