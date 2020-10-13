Киссинджер предложил проделать с Китаем сработавший против СССР трюк

Информация, что бюджетный дефицит США в 2019/20 финансовом году взял рекордную планку в 3,1 трлн долларов, кажется, начала доходить даже до мозгов высшего американского истеблишмента. Особенно — с явно приуроченной ко дню рождения президента России Владимира Путина публикацией Минобороны РФ видео с запуском нашей новейшей гиперзвуковой противокорабельной крылатой ракеты «Циркон». Аналогичный подарок Верховному Главнокомандующему от ведомства Сергея Шойгу был вручен 7 октября 2015 года, когда из акватории Каспийского моря десятками «Калибров» были поражены цели на территории Сирии.

Таким образом, хронология утраты Соединенными Штатами своего глобального лидерства может быть обозначена следующими вехами:

— конец 2013 года: КНР становится первой экономикой мира по производству внутреннего валового продукта с учетом паритета покупательной способности (ВВП ППС);

— 7 октября 2015 года: США утрачивают монополию на глобальную «проекцию силы» по всему Земному шару, их авианосные ударные группы (АУГ) утрачивают свое стратегическое значение;

— октябрь 2020 года — «империя доллара» теряет национальную основу, поскольку доходы американского государства более чем на 50% покрываются эмиссией печатного станка ФРС.

Таким образом, из четырех опор любой сверхдержавы: экономической, военной, финансовой и информационной — у США теперь осталась только одна, последняя. Да и та из-за бесконечных перегрузок, вызывающих полную «фейкизацию» медийного пространства, уже хайли-лайкли дышит на ладан.

В такой ситуации пространства и времени для иллюзий остается все меньше, особенно у тех, кто их и без того не питал. Главный «гуру» публичной внешней политики США 97-летний Генри Киссинджер явно относится к числу последних.

Выступая на дискуссии, организованной 7 октября (то есть уже после появления видео с «Цирконом») Экономическим клубом Нью-Йорка, он заявил о необходимости введения новых правил взаимодействия между Америкой и Китаем с целью «установить пределы, дальше которых угрозы не пойдут». Иными словами, Киссинджер предложил повторить с КНР тот же самый трюк, который был проделан с СССР в конце 60-х — начале 70-х годов ХХ века, когда политика разрядки сопровождалась сближением Вашингтона и Пекина для совместного противодействия Москве.

Как говорится, старый конь борозды не портит, но и глубоко не вспашет, а старую собаку новым фокусам не научишь. Впрочем, по мнению Киссинджера, сегодня США, в отличие от ситуации полувековой давности, находятся не на подъеме, а в упадке, а потому нуждаются в новом способе мышления. Последний, по его словам, позволит понять, что современный мир слишком сложен для того, чтобы одна-единственная страна смогла добиться такого же превосходства в стратегии и в экономике, какими обладали Соединенные Штаты в период 1991–2012 годов. Проще говоря, что было позволено американскому Юпитеру, не будет позволено китайскому быку.

В рамках этой концепции Киссинджера, видимо, предполагается, что, помимо всего прочего, Россия должна разорвать свой нынешний стратегический союз с КНР и блокироваться с США, чтобы не допустить чрезмерного усиления «желтой опасности». Очень логичный и рациональный подход! В духе незабвенной максимы британского политика Генри Пальмерстона: «У нас нет неизменных союзников, у нас нет вечных врагов. Лишь наши интересы неизменны и вечны, и наш долг — следовать им».

Беда для мастера челночной дипломатии здесь только в том, что Россия этот рациональный подход, построенный на свойственной всему коллективному Западу двоичной логике, не разделяет. А если начинает разделять, как это было в 1970–1990-е годы, то все теряет. Вплоть до собственного существования в качестве субъекта мировой истории и политики. Так что «плавали, знаем…»

Перефразируя Пальмерстона, можно сказать, что у России нет ни вечных союзников, ни вечных врагов, ни даже вечных интересов — зато есть вечные принципы, следовать которым она считает своим долгом. Когда это происходит, все у нас каким-то непостижимым, на сторонний взгляд, образом складывается.

Так что разрывать сложившийся стратегический союз РФ и КНР не выгодно ни Москве, ни Пекину. Хотя бы потому, что нынешние США — лишь часть Западного мира, который, как показывает практика, в целом ничуть не отказывается от доктрины глобального лидерства. Достаточно напомнить, что американские демократы рассчитывают взять у «изоляциониста» Дональда Трампа реванш на президентских выборах 2020 года, Европа и Великобритания ужесточают режим антироссийских санкций и так далее, и тому подобное. И до тех пор, пока эта цивилизационная матрица продолжает существовать и действовать, России нужно оставаться начеку и в «полной боеготовности».