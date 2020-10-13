Эксперт объяснил, почему новые санкции не повлияют на отношения России и ЕС

Москва, 13 октября. Политические и торгово-экономические отношения России и Европейского союза заморожены на низком уровне, новые санкции не способны на них повлиять. Об этом в разговоре с «Экономикой сегодня» заявил доцент МГИМО, кандидат юридических наук Николай Топорнин.

Главы МИД стран ЕС ранее поддержали предложение Франции и Германии ввести санкции против России из-за инцидента с блогером Алексеем Навальным. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что нападки на Москву безосновательны, а тон Парижа и Берлина — неподобающий по содержанию и тональности.

Топорнин, комментируя решение министров, подчеркнул, что отношения России и ЕС как были плохими, так такими и остались, поэтому введение новых ограничительных мер «сути дела не меняет».

«Одновременно с этим в Брюсселе существует параллельная риторика, что сотрудничество и диалог с Россией необходимо продолжать», — указал Топорнин.

Эксперт добавил, что до уровня отношений с США европейскому направлению пока далеко. У РФ и ЕС есть долгосрочные отношения по энергоносителям, что является надежным фундаментом.

ЕС ранее продлил на год другие санкции против России — на этот раз связанные с «делом Скрипалей». В интервью Федеральному агентству новостей сенатор Владимир Джабаров подчеркнул, что Москву без каких-либо доказательств незаслуженно обвинили в тех действиях, которые она не совершала. РФ не раз выражала готовность помочь в расследовании, но Британия упорно отказывает в сотрудничестве.