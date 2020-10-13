Европа заставляет юных блогеров регистрироваться под угрозой штрафа

Французский парламент первый в мире признал высокую значимость и влияние популярных подростков-инфлюенсеров на общество, приняв закон, специально регулирующий их деятельность. Подробнее — в материале ФАН.

В опубликованном на сайте Сената акте определен разрешительный порядок сотрудничества блогеров возрастом до 18 лет с соцсетями и рекламщиками. Перед началом своей деятельности подросток должен зарегистрироваться в специальном французском ведомстве. Лишь после этого возможно размещение контента с его участием. За нелегальный обход этого порядка родителей или работодателей такого ребенка-блогера ждет штраф до 75 тысяч евро, а его рекламодателей накажут на 3750 евро. После регистрации родители подростка обязаны подавать декларацию о доходах.

Законопроект созрел в парламенте после того, как депутаты узнали, что видео с участием подростков до 13 лет набирает в три раза больше просмотров, чем какие-либо другие, а число детей, зарабатывающих свыше 150 тыс. евро в месяц на видеороликах, во Франции приближается к сотне. Налицо сила влияния на общество и значительный финансовый ресурс профессии блогера.

Кроме ограничений, закон содержит указание на право подростка, достигшего совершеннолетия, в любой момент удалить видео, запечатлевшее его до 18 лет, и требовать от всех, в том числе от соцсетей, бесследно удалить видеоконтент со своих серверов. В результате такого требования следов творчества не должно остаться даже в кэше поисковых систем. В этой части французский закон экстерриториален. Новые правила щадят безрассудную юность и подтверждают неотъемлемое право личности на забвение в Интернете.

Закон принят по инициативе Бруно Штудера, однопартийца нынешнего президента Франции Эммануэля Макрона La République en Marche, и вступит в силу в апреле следующего года.

Ожидается, что остальные государства-члены Европейского союза, должны гармонизировать свои законы под правила о блогерах, изобретенные сейчас во Франции.

В России право на забвение в Сети прямо не урегулировано, а судебная практика по этому вопросу противоречива от региона к региону.