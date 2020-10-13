Эксперт объяснил, что стоит за санкциями Украины против Белоруссии

С экономической точи зрения, никакие украинские санкции Белоруссии особого ущерба не нанесут. Об этом в комментарии ФАН заявил политический аналитик Владимир Соловейчик.

Присоединение к санкциям

Киев присоединился к введенным ЕС санкциям против Белоруссии, а также рассмотрит вопрос о присоединении к новым европейским ограничительными мерам. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Наша позиция относительно Белоруссии с первого дня этого кризиса последовательна: мы присоединились к соответствующим заявлениям Европейского союза. Что касается новых санкций, мы будем действовать по согласованному алгоритму — сначала ЕС принимает санкции, а потом мы рассматриваем вопрос о присоединении к ним», — сказал Кулеба.

Он отметил, что вопрос Белоруссии — это пример того, как работает предусмотренная Соглашением об ассоциации конвергенция внешних политик ЕС и Украины, «когда мы действительно выступаем единым фронтом по наиболее болезненным вопросам».

Ранее ЕС принял заключения по событиям в Белоруссии, в которых подтвердил готовность членов Евросоюза ввести санкции против официальных лиц страны, включая президента республики Александра Лукашенко.

Бесполезные санкции

Как отметил Владимир Соловейчик, будучи целиком и полностью зависимой от транснациональных корпораций и финансовых институтов, решающих все в мире глобального рынка капиталов, влияющих на принятие всех экономических, социальных и политических решений в Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе, Украина идет по всем вопросам на поводу у своих хозяев.

«Дали они команду «Фас!» — и начинаются обстрелы ДНР и ЛНР. Дали они команду «Гав!» — и начинаются публичные атаки на братский белорусский народ. Мы прекрасно помним из истории Второй мировой войны, что украинские полицаи и каратели по команде своих гитлеровских хозяев зверски уничтожали мирных людей. Так было с партизанскими деревнями в Белоруссии и Словакии, так было с восставшими в варшавском гетто, так было в Бабьем Яру. История повторяется, пусть в иных формах», — пояснил Владимир Соловейчик.

Он напомнил, что наиболее дикие и чудовищные расправы над попавшими в плен красноармейцами и краснофлотцами «поручались гитлеровцами именно палачам из числа украинских буржуазных националистов». Генералы и офицеры вермахта не желали «травмировать» личный состав лицезрением подобных зверств. Украинские же подручные Гитлера охотно брались за подобную «грязную работу».

«С тех пор, увы, мало что изменилось. То, что киевские правители в обмен на материальные бонусы готовы принять участие в любой подлости против братского народа, говорит само за себя. Очень жаль, что большая часть украинского населения этого не понимает и раз за разом — что на президентских выборах, что на парламентских, что на местных — голосует за эту власть в ее разных ипостасях. В этом заключается трагедия Украины», — добавил Владимир Соловейчик.

По его мнению, с экономической точи зрения, никакие украинские санкции Белоруссии особого ущерба не нанесут. Основной ее товаропоток — со странами Таможенного союза, в который Украина не входит.

В Белоруссии с 9 августа идут митинги. Поводом для массовых протестов послужили прошедшие в стране президентские выборы, на которых с большим отрывом от конкурентов победил Александр Лукашенко. Правоохранители задержали тысячи участников незаконных акций и завели ряд уголовных дел.

Москва констатирует прямое и косвенное вмешательство иностранных государств в ситуацию. Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко находятся в постоянном контакте.

Лидер Белоруссии заявил, что акции протеста управлялись из-за границы. Глава страны отметил, что спецслужбы зафиксировали звонки организаторов и кураторов протестов из Польши, Великобритании и Чехии. В Кремле и ранее призывали иностранные государства не оказывать влияние на ситуацию в Белоруссии и не вмешиваться во внутренние дела страны.