Милонов призвал российские школы отказаться от празднования Хэллоуина

Москва, 13 октября. Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к министру просвещения России с просьбой запретить празднование Хэллоуина в российских образовательных учреждениях. Об этом он рассказал в эфире радио «Комсомольская правда».

По словам Милонова, ему каждый год приходят официальные ответы из Минобразования, что в России нет такого праздника, однако в школах очень часто этот праздник отмечается.

«Легкий фастфуд. Зачем придумывать хорошие праздники, которые духовно обогащают человека, когда можно взять готовый такой супермаркетно-фастфудный вариант праздника», — подчеркнул он.

В то же время Милонов не видит ничего крамольного в Хэллоуине, но все же, по его мнению, нельзя забывать о своих родных праздниках. Так, депутат вспомнил про писателя Николая Васильевича Гоголя и отметил, что «русские и украинские страшилки в тысячу раз более интересные».

«Конечно, можно найти аналоги. Но поэтому у нас и происходит вымывание идентичного», — заметил Милонов.

Также политик подчеркнул, что пока о запрете праздника речи не идет. Но, тем не менее, школам необходимо уделять большее внимание праздникам народов, населяющих территорию Российской Федерации. Кроме того, он напомнил о таких знаменательных датах, как день Петра и Февронии, праздник Ивана Купалы и других.

«Это — наша культура», — заключил Милонов.

Ранее зарубежные интернет-магазины уже приступили к подготовке к Хеллоуину, показав сексуальные «коронавирусные» наряды, отображающие реальность 2020 года.