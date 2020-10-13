Глава МИД Турции призвал Армению уйти из Нагорного Карабаха

Анкара, 13 октября. Турция выступает за мир в Нагорном Карабахе, однако Армения должна покинуть данные территории. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с коллегой из Швеции Анн Линде, передает радио Sputnik.

Турецкий министр отметил, что считает разумными призывы к прекращению военных действий в НКР. При этом Чавушоглу заявил, что мировая общественность должна призвать Армению вывести войска из региона.

Напомним, 27 сентября Азербайджан обстрелял населенные пункты Нагорного Карабаха, что привело к очередному обострению ситуации на данной территории. С 10 октября по итогам переговоров в Москве в НКР начало действовать перемирие, однако Баку и Ереван практически сразу обвинили друг друга в нарушении договоренностей. Также Армения заявляла, что Турция поставляет Азербайджану ударные беспилотники.